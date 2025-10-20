Turneu „Madrigal” în Spania

Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va efectua, în perioada 24-30 noiembrie 2025, un turneu în comunităţile româneşti din Spania, la Merida, Cordoba şi Madrid. Turneul marchează Ziua Naţională a României şi inaugurează seria manifestărilor culturale care, în 2026, vor sărbători 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi Spania.

În acest context, la Institutul Cultural Român de la Madrid va fi vernisată expoziţia omagială „Marin Constantin 100”, turneul înscriindu-se în programul de celebrare a 100 de ani de la naşterea fondatorului corului, dirijorul şi compozitorul Marin Constantin.

De-a lungul istoriei sale, Corul Madrigal a susţinut opt turnee în Spania sub conducerea maestrului Marin Constantin, devenind un simbol al diplomaţiei culturale româno-spaniole.