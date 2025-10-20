Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură Turneu „Madrigal" în Spania

Turneu „Madrigal” în Spania

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 20 Octombrie 2025

Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va efectua, în perioada 24-30 noiembrie 2025, un turneu în comunităţile româneşti din Spania, la Merida, Cordoba şi Madrid. Turneul marchează Ziua Naţională a României şi inaugurează seria manifestărilor culturale care, în 2026, vor sărbători 145 de ani de relaţii diplomatice între România şi Spania.

În acest context, la Institutul Cultural Român de la Madrid va fi vernisată expoziţia omagială „Marin Constantin 100”, turneul înscriindu-se în programul de celebrare a 100 de ani de la naşterea fondatorului corului, dirijorul şi compozitorul Marin Constantin.

De-a lungul istoriei sale, Corul Madrigal a susţinut opt turnee în Spania sub conducerea maestrului Marin Constantin, devenind un simbol al diplomaţiei culturale româno-spaniole. 

