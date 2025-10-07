Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară
Vizită ghidată în arta olandeză
Muzeul Național de Artă al României invită publicul sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12:00, la o nouă vizită tematică în Galeria de Artă Europeană, dedicată „secolului de aur” olandez.
Prezentarea va fi susținută de Cosmin Ungureanu, specialist în artă europeană, şi veți putea admira tablouri semnate de Jan van Goyen, Albert Cuyp, Hendrick Martensz. Sorgh, Abraham van der Schoor, Nicolaes Berchem, Rachel Ruysch și mulți alții, precum și poveștile din spatele lor. (A.D.)