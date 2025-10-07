Vizită ghidată în arta olandeză

Data: 07 Octombrie 2025

Muzeul Național de Artă al României invită publicul sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12:00, la o nouă vizită tematică în Galeria de Artă Europeană, dedicată „secolului de aur” olandez.

Prezentarea va fi susținută de Cosmin Ungureanu, specialist în artă europeană, şi veți putea admira tablouri semnate de Jan van Goyen, Albert Cuyp, Hendrick Martensz. Sorgh, Abraham van der Schoor, Nicolaes Berchem, Rachel Ruysch și mulți alții, precum și poveștile din spatele lor. (A.D.)