Volum dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi, un sat din sudul Dunării, aproape de orașul Ruse din Bulgaria, a trăit în veacul al XIII-lea, în deplină discreție și sporită lucrare duhovnicească. Începând cu anul 1774, sfintele sale moaște se află în Catedrala Patriarhală din București. Mai multe informații despre viața și lucrarea sa minunată pentru oameni putem afla din volumul dedicat celui supranumit „Ocrotitorul Bucureștilor”.

Lucrarea intitulată „Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cuvinte către pelerini, studii și mărturii contemporane” a apărut la finele anului trecut, fiind publicată la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei şi coordonată de părintele profesor Mihail-Simion Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhi­episcopiei Bucureștilor, și de teologul Mihai Grigoriu, paracliser la Catedrala Patriarhală din București. Structurată în trei părți, cartea cuprinde texte cu conținut panegiric, științific și pastoral-misionar.

Prima secțiune a volumului conține cuvinte de învățătură rostite cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou (27 octombrie), precum și unele evocări ale prăznuirii hramului Catedralei Patriarhale în momente de cumpănă ale istoriei Bisericii noastre. A doua secțiune prezintă studii și articole științifice care analizează viața și acatistul sfântului din punct de vedere dogmatic, biblic și agiografic, dezvoltarea cultului său reflectată în edițiile tipărite și manuscrise ale slujbelor închinate acestuia, iconografia, procesiunile cu sfintele sale moaște în vremuri de restriște și modul în care au fost cinstite de către mitropoliții Țării Românești, de patriarhii Bisericii Ortodoxe Române și de credincioșii bucureșteni, în general. Cea de-a treia secțiune prezintă mărturii contemporane ale clericilor, monahilor și credin­cioșilor care s-au învrednicit de binefacerile lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Anexele lucrării cuprind: Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Actul de canonizare din 1955 și unele tabele sugestive pentru cinstirea sa în parohiile și mănăstirile ortodoxe din România și din străinătate.

Texte cu caracter panegiric, științific și pastoral-misionar

Despre importanța acestei lucrări, pr. prof. Mihail-Simion Săsăujan ne-a spus că „valoarea volumului constă, în primul rând, în modul în care a fost gândită întocmirea lui. A fost inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a aduna într-un volum deopotrivă texte cu caracter panegiric, științific și pastoral-misionar, care să evidențieze evoluția istorică a cultului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în viața credincioșilor români ortodocși din capitala României, dar și din țară și din străinătate, în ultimele trei secole. Prin concepția propusă, acest volum devine o «carte de identitate» pentru Catedrala Patriarhală din București. Valoarea prezentului volum este conferită, desigur, și de calitatea științifică și stilistică a textelor publicate. În acest volum, cititorii vor găsi cuvintele de învățătură rostite pe esplanada Catedralei Patriarhale din București, cu ocazia sărbătoririi hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (27 octombrie), de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și de către alți ierarhi ai Bisericii noastre. De asemenea, mari duhovnici ai României, precum părinții arhimandriți Sofian Boghiu, Ilie Cleopa, Benedict Ghiuș, Vasile Vasilache, sunt prezenți în acest volum prin predicile lor inspirate și aducătoare de bucurie și pace sufletească în viața duhovnicească a credincioșilor, cu raportare la modelul de sfințenie al Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”.

Informații bibliografice noi

O contribuție semnificativă la realizarea acestui volum a avut-o tânărul teolog Mihai Grigoriu, care a primit înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel să identifice informații bibliografice noi și să adune materiale documentare, mărturii ale ierarhilor, teologilor, cercetătorilor și credincioșilor, care evidențiază importanța Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în teologia, spiritualitatea și istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar și în viața pelerinilor care se închină sfintelor sale moaște la racla din Catedrala Patriarhală din București. Teologul Mihai Grigoriu mărturisește că întreaga sa contribuție adusă pentru publicarea acestei cărți este un gest de mulțumire pentru cei 15 ani de slujire necontenită lângă racla cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Catedrala Patriarhală. Despre cercetările realizate pentru studiul său la Arhivele Naționale, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Municipiului Bucu­rești și Biblioteca Academiei Române, dar și despre interviurile sale cu unii istorici contemporani, Mihai Grigoriu ne-a relatat: „Am descoperit numeroase informații despre cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou în diverse momente din istoria noastră, dar mai ales despre furtul sfintelor sale moaște, despre modul în care bulgarii au regizat acest furt. Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici mi-a relatat fragmente din amintirile bunicii sale despre spaima care îi cuprinsese pe generalii germani aflați în București, în timpul Primului Război Mondial, când au văzut reacția poporului revoltat din cauza furtului moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou”.

Acest volum, „Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cuvinte către pelerini, studii și mărturii contemporane”, are o ținută academică grație contribuțiilor valoroase aduse de studiile câtorva profesori universitari și istorici. „Profesori de teologie, arhimandriți contemporani cu preocupări cărturărești și istorici laici publică în acest volum contribuțiile lor științifice remarcabile bazate pe cercetare documentară. Mărturiile contemporane ale clericilor, monahilor și credincio­șilor cu evlavie la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou sunt cu adevărat emoționante și vor convinge pe mulți cititori despre semnificația cultului sfinților în trăirea vieții noastre creștin-ortodoxe. Valoarea acestui volum este conferită în mod cert și de fotografiile de epocă sau contemporane identificate prin bunăvoința redacției Ziarului Lumina al Patriarhiei Române, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod, și a conducerii Muzeului Municipiului București, care rememorează momente semnificative ale prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de-a lungul timpului”, a precizat pr. prof. Mihail-Simion Săsăujan.

Sfânt protector împotriva bolilor

În unele icoane vechi, Sfântul Dimitrie cel Nou este pictat alături de Sfântul Grigorie Decapolitul. Despre această împreună-reprezentare a celor doi sfinți, Mihai Grigoriu ne-a spus că „până la aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou în București se realizau procesiuni în Capitală cu moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul. Așadar, acești doi sfinți erau considerați protectori împotriva bolilor care au produs epidemii în secolele trecute. Așa se explică de ce, în 1852, cei doi sfinți au fost pictați împreună într-o icoană pe care o avem și noi în eclesiarhia Catedralei Patriarhale”.

Cartea dedicată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou oferă informații și despre rânduiala schimbării veșmintelor sfintelor sale moaște aflate în Catedrala Patriarhală, care se realizează de trei ori pe an, în momente ce corespund cu cele trei perioade ale anului bisericesc: Octoih, Triod și Penticostar. „Schimbarea veșmântului care acoperă moaștele sfântului are loc în cadrul unei slujbe, respectând o rânduială istorică, transmisă prin viu grai între generațiile de preoți. La slujbă participă doar paracliserii, diaconii și preoții slujitori ai Catedralei Patriarhale. Păstrându-se sfințenia și intimitatea momentului, în acest timp biserica este închisă, fără posibilitatea participării credincioșilor. Rânduiala are loc seara, după terminarea programului liturgic în catedrală. Marele eclesiarh ia coroana de pe capul Sfântului Dimitrie și-i binecuvântează pe cei prezenți cu aceasta. Ceilalți preoți, cu smerenia cuvenită, ridică veșmântul care îmbracă cinstitele moaște și îl așază. În acest timp, trupul sfântului rămâne acoperit cu un veșmânt care nu se înlocuiește niciodată. Singura parte vizibilă din sfintele moaște este mâna stângă. În continuare, se reașază trupul sfântului în raclă și se acoperă cu un rând de veșminte noi. Ultimul veșmânt care acoperă cinstitele moaște este donat, de regulă, de către credincioșii care s-au învrednicit de minunile primite de la Dumnezeu în urma rugăciunilor către Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Acest veșmânt este brodat cu icoana sfântului”, a completat Mihai Grigoriu.

În partea finală a cărții putem citi mărturii contemporane ale clericilor, monahilor și credincioșilor care s-au învrednicit de binefacerile lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Mulți oameni s-au vindecat, alții au primit sfat, unii au primit ajutor în cumpărarea unei locuințe, iar alți creștini au venit tocmai din Siria pentru a mulțumi Sfântului Dimitrie pentru ajutorul primit.

„Smerit monah retras din lume, spre a se dărui spre lume…“

Acesta este Sfântul Dimitrie cel Nou: „Smerit monah retras din lume, spre a se dărui spre lume…” Despre toate acestea oferă informații volumul „Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cuvinte către pelerini, studii și mărturii contemporane”. Menţionăm că această lucrare a apărut ca urmare a unei frumoase și rodnice colaborări dintre paracliserii de la Catedrala Patriarhală, coordonați de Mihai Grigoriu, și echipa de redactori de la Editura „Cuvântul Vieții”. Desprea contribuția acesteia din urmă, pr. prof. Mihail-Simion Săsăujan ne-a declarat: „Doresc să mulțumesc pe această cale colegilor mei de la Editura «Cuvântul Vieții» a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei şi, în mod special, domnului lector univ. dr. Sebastian Nazâru, redactorul responsabil al editurii, care au depus un efort susținut pentru corectarea gramaticală și stilistică a textelor într-un timp foarte scurt, de asemenea, doamnei Daniela Gabriela Pascu, tehnoredactorul volumului, astfel încât acesta să poată fi publicat și lecturat în mod cursiv, plăcut și în bucurie duhovnicească de către cititorii interesați de tema abordată. A fost o muncă în echipă care a dat rod bogat intelectual și duhovnicesc”.

Lucrarea „Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cuvinte către pelerini, studii și mărturii contemporane” poate fi achiziționată de la pangarul Catedralei Patriarhale, de la depozitul și magazinele de colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și prin intermediul site-ului Librăriei Cărților Bisericești: www.librariacartilorbisericesti.ro.