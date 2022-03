Copiii refugiaţi, înscrişi la şcoală ca audienţi

Data: 17 Mar, 2022

Minorii ucraineni refugiaţi în România au început să fie integraţi în sistemul de învăţământ românesc, aceştia fiind repartizaţi în şcoli şi grădiniţe în calitate de audienţi. Ei sunt înscrişi în cataloage provizorii şi pot participa fără restricţii la activităţile educative şcolare sau extraşcolare organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Copiilor ucraineni li se asigură dreptul la educaţie în unităţile de învăţământ din România în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români, potrivit Ordinului nr. 3363/ 2022 care stabileşte procedura de obţinere a calităţii de audient. Modul de repartizare a preşcolarilor sau elevilor în diferite şcoli este unul relativ simplu şi se face în urma unei solicitări adresate de părintele/reprezentantul legal al minorului, elevul major sau reprezentantul autorităţii competente/coordonatorul Grupului operativ pentru minori neînsoţiţi, constituit la nivelul județului, pentru minorii neînsoţiţi către Comisia de coordonare a activităţii de repartizare a pre­şcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ constituită la nivelul fiecărui inspectorat judeţean şcolar.

Cât timp frecventează cursurile şcolare în calitate de audienţi, copiii pot participa fără restricţii la activităţi educative şcolare sau extra­şcolare, organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar. În cazurile în care se solicită doar participarea la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, aceasta se realizează în baza unui program.

În judeţul Timiş au fost repartizaţi deja primii copii ucraineni refugiaţi, după cum a anunţat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu. Profesorii de limba ucraineană, care vor sprijini în derularea activităţilor cu elevii integraţi în şcoli ca audienţi, sunt de la şcolile gimnaziale din Ştiuca, Bethausen, Victor Vlad Delamarina - Pietroasa Mare, Bârna, Timişoara şi de la Liceul „Iulia Hasdeu” din Lugoj. „Deocamdată, au statut de audienţi. (…) Dacă hotărăsc să rămână, vor avea nevoie de echivalare studii, aşa cum se face pentru orice copil venit din afara ţării şi care vrea să-şi continue studiile în România”, a explicat inspectorul şcolar general Aura Danielescu, citată de Agerpres.

Şi în judeţul Bistriţa-Năsăud copiilor ucraineni le-au fost deschise larg porţile şcolilor. De exemplu, la Şcoala Gimnazială Nr. 4 din municipiul Bistriţa a fost deschis un centru educaţional pentru ca aceş­tia să fie implicaţi în activităţi educative, ludice şi recreative, putând primi şi consiliere psiholo­gică.

Daria, 17 ani, elevă în clasa a XI-a, vine dintr-un orășel din regiunea Nikolaev şi încă de joia trecută merge în calitate de audient la Liceul Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” din Victoria, la 15 km de satul sibian Cîrţişoara, unde este cazată. Aceasta are un orar special, participând la orele de limba engleză şi limba franceză. Anda Laura Silea, directorul liceului, a povestit pentru sparknews.ro cum a fost primită Daria de către noii ei colegi: „Am făcut un orar pentru ca ea să poată studia în continuare limbile străine. Are trei ore pe zi, se plimbă în trei clase, o clasă de a XI-a și două clase de a X-a. Am luat clasele pe care noi le-am considerat potrivite felului ei de a fi, clase mai liniștite, cu mai multe fete, cu elevi care vorbesc foarte bine limba engleză, și a fost primită cu brațele deschise. A fost două zile la rând și deja și-a făcut prieteni. Este o minune de copil, un copil extraordinar. Zâmbește, se bucură de copii, de fetele cu care s-a împrietenit”. Daria participă, când se poate, şi la orele online organizate de profesorii ei din Ucraina, iar săptămâna aceasta a învăţat, în cadrul orelor de limba română, formulele de salut.