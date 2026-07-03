Evaluarea Naţională 2026: examen mai dificil, rezultate mai slabe

Data: 03 Iulie 2026

Rezultatele inițiale înregistrate în urma susţinerii examenului de Evaluare Naţională au fost publicate cu o zi mai devreme, pentru cei 143.251 de candidaţi. Datele centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) arată o rată de promovare de 79% şi o scădere a notelor de 10 faţă de anul trecut, în special la Matematică, unde doar 102 elevi din ţară au obţinut nota maximă, faţă de 919 în 2025. Astăzi este ultima zi în care elevii nemulţumiţi de notele primite pot depune contestaţii, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

Încă de la susţinerea celor ­două probe scrise din cadrul Evaluării Naţionale, profesorii au remarcat că subiectele au avut un grad de dificultate mai mare faţă de anul trecut. Dacă la Limba şi literatura română diferenţa a făcut-o cerinţele de gramatică, unde au existat mici capcane, la Matematică geometria a fost cea care a pus la încercare atât cunoştinţele elevilor, cât mai ales abilitatea şi imaginaţia acestora de a privi în spaţiu. În consecinţă, notele de 10 au scăzut dramatic faţă de anul trecut: doar 102 elevi au obţinut nota maximă la Matematică, faţă de 919 în 2025, iar la Limba şi literatura română au primit nota 10 doar 398 de elevi, comparativ cu 474 în 2025.

În ceea ce priveşte mediile de 10, doar 7 elevi din întreaga ţară au reuşit să obţină nota maximă la ambele discipline, o premieră în ultimii 13 ani. Cele mai multe medii de 10 au fost obţinute în pandemie, în 2020, când 892 de elevi au fost notaţi cu 10 la ambele probe.

Datele centralizate de MEC arată că a scăzut şi ponderea elevilor care au obţinut note între 9 şi 10. Astfel, la Limba şi literatura română, notele între 9 și 10 reprezintă 15,59% din total, față de 20,04% anul trecut, iar la Matematică doar 11,37% dintre candidaţi au obţinut note între 9 şi 10, faţă de 13,79% în 2025.

În schimb, comparativ cu anul trecut, a crescut la nivel naţional numărul elevilor care nu au reuşit să obţină notă de trecere: 21% în 2026 faţă de 16,9% în 2025.

În clasamentul pe judeţe, conduce Capitala cu o rată de promovare de 92,2%, urmată de Cluj - 90,2%, Prahova - 83,5% şi Suceava - 83,3%. La polul opus se situează aceleaşi judeţe care, aproape în fiecare an, înregistrează cele mai slabe rezultate şi rămân în coada clasamentului: Călăraşi, Caraş-Severin, Teleorman, Mehedinţi şi Vaslui.

Ultima zi pentru depunerea contestaţiilor este vineri, 3 iulie, urmând ca între 4 şi 7 iulie 2026 să fie perioada dedicată soluţionării acestora, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 8 iulie.

Emoţiile absolvenţilor de gimnaziu vor fi însă pe deplin depăşite abia după data de 22 iulie 2026, când va avea loc prima repartizare computerizată pentru admiterea la liceu. Între timp, pe 9 iulie 2026 va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media obţinută la Evaluarea Națională, iar în perioada 13-20 iulie 2026 se vor completa fișele de opțiuni pentru liceu. (O.N.)