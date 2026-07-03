Rezultatele inițiale înregistrate în urma susţinerii examenului de Evaluare Naţională au fost publicate cu o zi mai devreme, pentru cei 143.251 de candidaţi. Datele centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) arată o rată de promovare de 79% şi o scădere a notelor de 10 faţă de anul trecut, în special la Matematică, unde doar 102 elevi din ţară au obţinut nota maximă, faţă de 919 în 2025. Astăzi este ultima zi în care elevii nemulţumiţi de notele primite pot depune contestaţii, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.
Locuri la admiterea la UB
Universitatea din Bucureşti (UB) a anunţat scoaterea la concurs a peste 20.000 de locuri la sesiunea de vară a admiterii. Dintre acestea, peste 8.000 sunt la buget, după cum a informat instituţia de învăţământ superior. Pentru programele de licenţă, masterat şi doctorat oferite de cele 20 de facultăţi ale UB, sesiunea de vară a concursului de admitere se desfăşoară în perioada 1-24 iulie 2026, însă fiecare facultate are propriul calendar cuprins în perioada menţionată. Detaliile suplimentare pot fi consultate pe website-urile facultăţilor.
UB mai precizează că, din totalul locurilor scoase la concurs pentru programele de licenţă şi masterat, 218 sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare a României, 129 de locuri la licenţă sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural şi alte 85 de locuri sunt alocate candidaţilor de etnie romă. (O.N.)