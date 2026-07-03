Locuri la admiterea la UB

Data: 03 Iulie 2026

Universitatea din Bucureşti (UB) a anunţat scoaterea la concurs a peste 20.000 de locuri la sesiunea de vară a admiterii. Dintre acestea, peste 8.000 sunt la buget, după cum a informat instituţia de învăţământ superior. Pentru programele de licenţă, masterat şi doctorat oferite de cele 20 de facultăţi ale UB, sesiunea de vară a concursului de admitere se desfăşoară în perioada 1-24 iulie 2026, însă fiecare facultate are propriul calendar cuprins în perioada menţionată. Detaliile suplimentare pot fi consultate pe website-urile facultăţilor.

UB mai precizează că, din totalul locurilor scoase la concurs pentru programele de licenţă şi masterat, 218 sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare a României, 129 de locuri la licenţă sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural şi alte 85 de locuri sunt alocate candidaţilor de etnie romă. (O.N.)