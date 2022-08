O lună a smereniei

Raportul The World Watch List pe anul 2022 al organizației Open Doors arată că din topul primelor 50 de țări situate în Asia, Africa, America Latină și Orientul Mijlociu, în care este periculos să fii creștin, 31 au drept cauză a per­secu­ției islamul, 7 dictatura, 4 comunismul și 4 naționalismul religios oriental. Dar persecutarea nu are loc numai în aceste teritorii, ci, sub forme noi, ascunse în umbra corectitudinii politice, se insinuează, tot mai intens în ultimii ani, în Europa și celelalte părți ale lumii, unde creștinii cu numele prigonesc creștinii cu faptele.

În acest context, este vred­nic de amintit faptul că, din anul 2020, sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni a dobândit un statut aparte, care subliniază importanța lor atât pentru neamul nostru, cât și pentru întreaga lume. Astfel, 16 august a fost declarată Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor. Pentru Biserica noastră este o mare binecuvântare faptul că avem astfel de sfinți prin rugăciunile cărora putem rezista și de la care putem învăța lupta pentru păstrarea credinței. Și este o luptă esențială, „căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh!” (Efeseni 6, 12).

Știm că orice copil care intră prin botez în Biserică devine prin primirea Duhului Sfânt ostaș al lui Hristos, într-un război nevăzut, duhovnicesc, având ca armă de căpătâi Sfânta Cruce. Acest război fundamental capătă forme văzute, de intensități diferite în funcție de epocă, de combatanții lui și de instrumentele lui. Iar tinerii au fost dintotdeauna în primele rânduri ale războaielor, fie mânați de idealuri înalte, fie siliți, fie din dorința de afirmare. Entuziasmul și vigoarea lor au fost mereu căutate de conducătorii campaniilor militare, care au dezvoltat și o strategie eficientă de cucerire, cu scopul de a minimiza pierderile proprii și a le crește pe cele ale adversarului până la capitularea acestuia. Iar în spatele fiecărui astfel de conducător stă o influență de natură duhovnicească. Spre exemplu, în alte vremuri, prin reforma militară a lui Murad I s-au înființat ienicerii, corpul de elită al armatei musulmane. Format inițial din sclavi creștini capturați și islamizați din teritoriile ocupate, iar după promulgarea legii devşirme, de către Murad al II-lea, din tributul sângelui plătit de popoarele cucerite, acest corp de sol­dați fanatici a avut un rol major în războaiele secolelor ce au urmat, dar și în mazilirea și martiriul Sfinților Brâncoveni, care au refuzat trecerea la islam cu prețul vieții. Legea obliga populaţiile creştine supuse din Balcani la plata acestui tribut, format din copii şi tineri cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani, dați pentru a fi islami­zați și antrenați pentru serviciul militar, contribuind astfel la extinderea populației musulmane și la sărăcirea celei creștine, în pers­pectiva generațiilor următoare. Lucrarea cărui duh poate fi răpirea și îndoctrinarea unor copii și tineri nevinovați pentru a se lupta împotriva propriei identități, a cre­din­ței creștine și a neamului lor, ridicându-se astfel, în mod pervers, împotriva lui Dumnezeu și a părin­ților lor?

Același duh ridică astăzi o altă armată, alți ieniceri cu nume straniu, LGBTQIA2S+, furând inocen­ța copiilor și a tinerilor. Alte legi se caută să fie impuse în domeniul educațional, pentru a ne cere tributul sângelui generațiilor viitoare, care nu se vor mai naște, pentru că cei ce ar fi trebuit să le fie părinți sunt îndoctrinați, nu sub semilună, ci sub curcubeu, să se lupte împotriva propriei identități sexuale și astfel, împotriva dăinuirii genetice a propriului neam. Din nou o luptă împotriva lui Dumnezeu, care „a făcut bărbat și femeie”, și a părinților lor. Cum să se mai nască astăzi un Vodă Brâncoveanu, o Doamna Marica și cei unsprezece copii ai lor?

Activități care îi pot apropia pe tineri de Dumnezeu

După cuvântul părintelui Teologos, „toate războaiele s-au făcut și toată istoria se învârte în jurul înrobirii minții umane”. Nu demult, Jordan Peterson a fost interzis pe Twitter, ca urmare a unei inter­venții în care a apărat normalitatea tinerilor, comentând din perspectivă moral-creștină promovarea schim­bării de sex a unei foste ac­trițe din filme pentru adulți și Pride month. Nu este prima dată când în mediul virtual se practică acest tip de cenzură, diferite personalități care apără principiile de viață creș­tine fiind în cel mai bun caz marginalizate sau interzise, iar în cel mai rău, linșate mediatic. Duhul acesta, al înjosirii celor care iau atitudine atunci când sunt atacate valorile creștine, mai ales ale fami­liei, produce multe victime, dar cei care rezistă și se ridică se întăresc în mărturisirea credinței. Printre aceștia îi găsim pe cei care își afirmă deschis poziția pro familie și pro viață, dar și pe copiii și tinerii proveniți din minunate familii de preoți sau alți trăitori autentici ai Ortodoxiei, familii cu mulți copii, de o înaltă ținută morală.

Este nevoie să-i întărim pe tinerii creștini pentru lupta ce o au de dus prin modelul, ajutorul și mijlocirea Sfinților Brâncoveni. Programa de liceu oferă ocazia de a apropia sufletele elevilor de viața și lucrarea acestor sfinți, fie direct, prin lecția dedicată lor anume în clasa a XI-a, fie indirect, prin lecții precum Cinstirea Sfinților - în clasa a IX-a, Cinstirea sfintelor moaște și Sfântul Antim Ivireanul - în clasa a X-a, Uniația - în clasa a XI-a, Monumente reprezentative de artă religioasă din România și Rolul crești­nismului în dezvoltarea culturii și civilizației europene - în clasa a XII-a. Dar este prea puțin în fața provocărilor actuale. Este nevoie să înmulțim binele pentru vremurile ce vor veni cu noi forme de prigoană și de mărturisire. Ca pregătire, este de mare folos, ba chiar nece­sar, să implicăm tinerii în toate activitățile care îi pot apropia de Dumnezeu, de exemplu proiectele catehetice care se desfășoară pe parcursul verii în eparhii, printre care și Caravana ASCOR, cu tema din acest an: „Tinerețea, timpul marilor alegeri”! Să avem o altfel de lună, nu a mândriei și a duhului ce stă în spatele ei, ci a smereniei și cinstirii lui Dumnezeu și a sfinților Săi, după cuvântul psalmistului: „Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui” (Psalmul 150, 1-2).

În centrul lunii august stau frumos Maica Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni, uniți discret în numele și viața Doamnei Maria Brâncoveanu. Căci Maica Domnului și-a privit Fiul ucis (așa cum și Vodă Constantin a făcut-o cu fiii săi peste veacuri), iar pentru smerenia sa desăvârșită a fost ridicată mai presus de toate făpturile omenești, la Adormirea sa, de către Domnul și Dumnezeul ei. Tot astfel, Sfinții Brâncoveni au găsit în moarte via­ța, după cuvântul minunat, parcă profetic, al fiului Radu, la Pătimirile Domnului: „Să alergăm cât mai iute, cu grăbire să ne sârguim, ca să aflăm în ţarina cea arată - comoa­ra, în pământul cel binecuvântat - sămânţa cea aleasă, în izvorul vieţii - apa cea plină de har, în ocări - cinstirile, în pălmuiri - bi­ruinţele, în învinuiri - iertarea, în trestie - sceptrul, în urâciune - frumuseţea, în nenorociri - fericirea, în împrejurări grele - norocirea, în prigoane - pe Dumnezeu, în moarte - viaţa. Amin”.

Dacă am întreba elevii, probabil majoritatea ar sta la coadă pentru o strângere de mână, o îmbrățișare caldă sau un loc la masa preșe­dintelui ţării, a altui conducător de stat sau a vreunei personalități marcante. Oare nu se cuvine mult mai mult să caute cinstea de a se atinge de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, prezent astăzi prin sfintele sale moaște? Oare nu se cuvine să caute să stea înaintea Maicii Domnului Platytera (Împărăteasa cerurilor) și la masă cu Împăratul împăraților și mulți alți sfinți domnitori, căci ce altceva sunt participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine?

Să îi chemăm să le fie luna august fierbinte, înainte de toate, duhovniceşte. Să ne închinăm împreună și să dăm sărutare smerită Împărătesei noastre și Sfinților Martiri Brâncoveni, prin sfintele lor icoane, să fim vii în trupul Bisericii pentru a dobândi puterea rugăciunii.