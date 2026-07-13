Olimpiadă de AI la UBB Cluj-Napoca

Data: 17 Iulie 2026

Peste 200 de elevi din 32 de țări participă, în aceste zile, la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială, competiţie găzduită de Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca.

Participanții au de parcurs mai multe probe teoretice şi practice inspirate din probleme reale, „dezvoltând și evaluând modele de inteligență artificială pe platforma olimpiada.nitro-ai.org, după structura competițiilor internaționale de profil”. Programul olimpiadei include şi alte evenimente, precum workshopuri, sesiuni de mentorat, prezentări susținute de cercetători de prestigiu și întâlniri cu repre­zentanți ai unor companii globale de tehnologie.

„Ne bucurăm că putem găzdui prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială și că putem contribui la formarea noii generații de specialiști într-un domeniu strategic pentru societatea contemporană”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, într-un comunicat publicat pe news.ubbcluj.ro. Acesta a evi­dențiat, totodată, contribuția mai largă a universității la dezvoltarea învățământului românesc în domeniul inteligenței artificiale, subliniind că „UBB a avut un rol esențial în definirea standardelor naționale pentru programele universitare de licență dedicate acestui domeniu”.

Inteligența artificială reprezintă una dintre cele mai noi discipline olimpice la nivel internațional, primele competiții mondiale dedicate exclusiv acestui domeniu debutând abia în 2024, pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor AI și al nevoii de a forma o nouă generație de cercetători și ingineri. Până în prezent, elevii români au în palmares 27 de medalii la cele două olimpiade internaționale de inte­li­gență artificială: două medalii de aur, 10 de argint și 15 de bronz, confirmând astfel, potrivit sursei citate, nivelul ridicat al pregătirii în acest domeniu. (O.N.)