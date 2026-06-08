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Reglementări  privind utilizarea AI  în educație

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Data: 12 Iunie 2026

Ministerul Educaţiei are în vedere realizarea unui cadru instituţional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenţei artificiale în învăţământ, a declarat, recent, ministrul Mihai Dimian, la o conferință de profil, informează Agerpres. Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Sorin Cîmpeanu, a susţinut, la rândul său, că inteligenţa artificială trebuie integrată în curriculă pentru a forma competenţe de utilizare. „Avem nevoie şi de ghiduri pentru a şti în ce limite etice o putem utiliza”, a spus Cîmpeanu. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   inteligență artificială  -   Ziua Mondială a Educației
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