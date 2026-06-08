Noutățile privind admiterea din luna iulie, transmise zilele acestea de universități din țară, pun accentul pe specializări în limbi străine sau în meserii ale viitorului. Universitatea Transilvania din
Reglementări privind utilizarea AI în educație
Ministerul Educaţiei are în vedere realizarea unui cadru instituţional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenţei artificiale în învăţământ, a declarat, recent, ministrul Mihai Dimian, la o conferință de profil, informează Agerpres. Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Sorin Cîmpeanu, a susţinut, la rândul său, că inteligenţa artificială trebuie integrată în curriculă pentru a forma competenţe de utilizare. „Avem nevoie şi de ghiduri pentru a şti în ce limite etice o putem utiliza”, a spus Cîmpeanu. (C.Z.)