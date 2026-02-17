Artistul fără sfârșit

Constantin Brâncuși s-a născut în 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, al șaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuși și al Mariei Brâncuși. A fugit de acasă la 6, la 9 și la 11 ani, căutându-și drumul, care s-a dovedit a fi unul senzațional. A trecut la Domnul în 16 martie 1957, sâmbătă noaptea, la ora două, în atelierul său parizian. Refuzase să fie transportat la spital, spunând că Îl așteaptă pe Dumnezeu acasă. În anul ­care-i este dedicat, la 150 de ani de la naștere, am stat de vorbă cu regizorul Cornel ­Mihalache, managerul Centrului de Cercetare, ­Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Cum s-a construit relația ta specială cu Brâncuși?

A crescut de la o poveste din Studioul „Sahia Film”. În 1993 au fost niște bani, de la Departamentul românilor de pretutindeni, pentru câteva teme. La Brâncuși nu s-a băgat nimeni. Și m-am băgat eu, care aveam acasă ceva material, pentru că tatăl meu era critic de artă și fusese implicat în organizarea primei expoziții personale Brâncuși din Europa, la Muzeul Național de Artă al României (MNAR), în 1956, la 80 de ani ai sculptorului. O expoziție care n-a avut catalog, dar totuși s-a făcut! O trecuseră în plan încă din 1955. Toată fantasmagoria aia care circulă pe net, cu ministrul culturii Constanța Crăciun, țesătoarea cu patru clase, care a fost trimisă cu Leonte Răutu și Teohari Georgescu în 1950 la Paris să vadă Atelierul și ei au zis când s-au întors că sunt opere pe care poate să le facă orice țăran - e o prostie!

Cum s-a reușit aducerea operelor, în plin regim comunist?

Erau numai din țară, strânse de la colecționari.

Au făcut expoziția în ciuda ședinței de la Academie din 1951 în care se spuneau despre el niște enormități!

Astea erau vremurile! Azi nu se spun și nu se fac enormități? Monumentul Crucea Secolului al lui Paul Neagu, supranumit „Biscuitul”, „Nasturele” sau „Aspirina găurită”, n-a fost mutat din Piața Charles de Gaulle?

În 1970-71 s-a organizat o a doua expoziție Brâncuși la MNAR, de data asta cu opere din străinătate.

A fost deschiderea de după 1968 și atunci America și Franța au trimis tot! Expoziția de atunci de la București a fost la fel de importantă ca acelea din Philadelphia, Paris, Bruxelles și cea care urmează acum, din 20 martie, la Berlin. A fost o nebunie! Tot Brâncușiul a fost aici! Fabulos!

Revenind la „Sahia”...

Am făcut un documentar, „Sculptorul”, care a fost primit foarte bine, iar în 1994 m-am apucat de filmul care a ieșit doi ani mai târziu, „Brâncuși”, 77 de minute, pe peliculă. De fapt, în 1996 cinematografia română a produs doar două filme: documentarul meu și „Punctul zero”, al lui Sergiu Nicolaescu! (râde) Eu și Nicolaescu! Dar în 1996 mi s-a întâmplat o chestie foarte frumoasă: la premiera de la cinema „Studio”, la care chemasem toți brâncușologii, Ion Pogorilovschi (considerat cel mai important exeget al creației brâncușiene, n.r.) mi-a zis: „Am venit chitit să-ți găsesc greșeli! Îmi pare rău să spun, n-am găsit!” Nu eu m-am înroșit, ci taică-meu, care era cu mine! Iar în drumul spre casă Pogorilovschi mi-a zis: „Măi, tu știi că eu am înțeles mai mult despre Brâncuși din filmul tău?”

Brâncuși ne-a învățat măsura

Ce-a urmat?

Au urmat două luni de concediu fără plată, după care am ajuns în TVR să beau o cafea cu Traian Rocșoreanu, prietenul meu și „Brâncuși”-ul meu din film, și am văzut un afiș care anunța un concurs pentru un post de regizor la Direcția Emisiunilor Informative (DEI). Traian mi-a zis: „Tu ce mai stai la «Sahia»? «Sahia» moare! Du-te acasă, scoate-ți un CV, ia o casetă cu «Babu» («Cazul Gh. Ursu», regizat de Cornel Mihalache, docu-dramă care prezintă viața și moartea inginerului Gheorghe Ursu, n.r.) și vino aici!” Și am venit! A trecut timpul și în 1997 am făcut prima anchetă, despre demontarea Coloanei, modul cu modul, pentru renovare, când într-un modul s-a făcut o gaură de 13 centimetri - de parcă nu puteau să ia un pic de pilitură! Coloana a stat 3 ani desfăcută și cu celofan în jurul stâlpului central!

A urmat „Mari români”.

Da, în 2006, în programul „Mari români”, am făcut documentarul despre Brâncuși, avându-l ca „avocat” pe Dan C. Mihăilescu, a ieșit frumos, cu umorul lui Dan C., am prins și un fulger la Coloană! După care am citit într-un ziar că în Racovița e un nene care a tras cu tractorul de Coloană (la cererea autorităților comuniste, n.r.)! M-am dus acolo, am întrebat din poartă-n poartă unde trăiește Tănasie Lolescu și am dat de el, era în curte, lucra. A fost de-acord să-mi povestească, i-am pus patru-cinci întrebări și mi-a vorbit 40 de minute! Era un povestitor genial, cu o memorie fabuloasă.

Și a ieșit un scurtmetraj.

Nici măcar! Un reportaj. Hobița, coloana și tractorul, cu câteva inserturi de arhivă de la Festivalul Tineretului din 1953, anul tentativei de dărâmare a Coloanei, care urma să ajungă la fier vechi... Și l-am înscris la prima ediție a Premiilor Gopo, unde am luat Premiul pentru cel mai bun film documentar. După care s-a schimbat regulamentul, să nu mai poată concura reportajele de televiziune... Oricum, personajul era fascinant, nu doar că regreta gestul din 1953, dar acum se lăuda că l-a cunoscut pe Brâncuși, fiind și el din Hobița, unde a înființat prima lojă masonică țărănească din lume!

Suntem în 2026, Anul Constantin Brâncuși. Ați vernisat la București expoziția „Brâncuși ne privește pe toți”, care va fi deschisă și la Târgu Jiu și Craiova. Ce urmează?

Vom mai avea expoziția „Brâncuși și Avangarda”, curator Cătălin Davidescu, și o conferință națională în octombrie, pentru care, în afară de cele două mici galerii pe care le avem, am găsit un spațiu de peste o sută de metri pătrați din care vreau să fac o galerie de artă modernă și contemporană. Se află la etajul 1 al Stadionului Municipal „Tudor Vladimirescu” - care arată ca o navă extraterestră, e superb! -, spațiu care figurează în acte drept restaurant, dar n-a fost niciodată folosit. Arată ca la Centrul Pompidou! Am făcut o machetă cu pereți modulari, pe role, sper să iasă.

Din ce se prefigurează, la nivel național, se poate spune că Brâncuși va fi cinstit așa cum trebuie anul acesta?

Nu! Pentru că e prea mult! Brâncuși ne-a învățat măsura, proporția. Vezi la el lucruri grandioase, în afară de Coloană? Nici măcar Poarta Sărutului nu e un Arc de Triumf. Dar ce-a făcut Parisul? A făcut Grande Arche de la Défense după Poarta Sărutului. Iar două blocuri administrative de acolo, față-n față, sunt tăiate după conturul Păsărilor lui Brâncuși.

Filmând cu pânze și cu săculețe

Ce nu știm noi despre Brâncuși și ar trebui să știm?

De ce a plecat la Paris cu trei săptămâni îna­inte de inaugurarea ansamblului de la Târgu Jiu în 27 octombrie 1938, după ce participase la ridicarea lui.

N-a spus niciodată?

Nu. Și n-a fost la inaugurare nici Gorjan (Ștefan Georgescu-Gorjan, inginerul cu care a colaborat la construcția Coloanei, n.r.). Nu știm de ce. Și, apropo de inaugurare, a circulat o poză făcută de fapt în timpul verii, dar în momentul inaugurării ploua. Știu asta pentru că am fost la Arhiva Națională de Filme și am luat opisul pentru octombrie 1938, că mi-am zis: trebuie să găsesc ceva filmat! Și-am găsit o bobiniță, 19 secunde, scria „Octombrie 1938, Târgu Jiu”! Numai că lipsea din cutia în care trebuia să fie! Și-atunci am zis: verific zece la dreapta și zece la stânga, adică înainte și după cea care lipsea. La a cincea am găsit-o!

De ce n-am putut cumpăra Cumințenia Pământului?

Pentru că a fost greșită campania. Pentru că a fost făcută cu oameni de cultură, în loc să folosim maneliști și patronii echipelor de fotbal. Lolita Cercel (prima interpretă din România creată cu ajutorul inteligenței artificiale, n.r.) ar strânge banii în două săptămâni.

Înțeleg că între timp prețul a crescut.

Bineînțeles. Prețul s-a dus! Am vorbit cu avocatul proprietarilor și o să-mi împrumute Cumințenia s-o duc la Târgu Jiu.

În afară de atelierul din Paris, unde sunt cele mai multe lucrări?

La Philadelphia. Am fost acolo în 1996. Am ajuns la Paris cu o zi după ce s-a închis expoziția din 1995 și nu m-au lăsat să filmez nici măcar o oră și atunci am decis să fac rost de bani și să ajungem la Philadelphia, unde am primit aprobare de filmare pentru două zile consecutive de luni, când muzeul e închis pentru public. A costat 4.000 de dolari, dar a meritat, pentru că am filmat de la 10 dimineața până la 8 seara și mi-au venit cam 15 minute de fiecare operă! Ușor n-a fost, căci să pui lumina pe o Prințesă X, care e polizată, și să nu te vezi în ea și să nu aibă reflexe...! Am venit cu pânze, pe care le-am întins pe stâlpișori, și cu săculețe făcute acasă și umplute cu nisip luat din parcurile din Philadelphia, ca să stea bine trepiedul... A fost o nebunie!

Din câte știu, lui Brâncuși i s-a propus să realizeze statuia lui Spiru Haret de la Universitate.

Da! Face parte din seria neîmplinirilor lui! Pentru că el le-a spus că s-a gândit să facă o fântână, o fântână reală, cu apă, pentru trecătorii însetați. Ideea a fost respinsă, ei voiau să-l vadă pe Haret în redingotă - și asta avem în Piața Universității, trec copiii pe lângă el și nici nu se uită cine e.