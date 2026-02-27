Misiunea Pro Vita Iași în apărarea și ocrotirea vieții

Activitatea Pro Vita Iași oferă sprijin concret tuturor categoriile sociale, de la copii până la seniori aflați în impas. În această lună se vor desfășura peste 600 de activități pro-viață. Prin programele dedicate femeilor însărcinate aflate în dificultate și familiilor numeroase, această lucrare îmbină dimensiunea teologică a apărării vieții cu intervenția psihologică și socială aplicată. Otilia Palade, director executiv al Asociației Pro Vita din cadrul Arhi­episcopiei Iașilor, ne-a vorbit despre roadele unei misiuni care transformă criza în curaj și singurătatea în comunitate, printr-o solidaritate asumată.

Privind activitatea Pro Vita Iași din ultima perioadă, care sunt acele inițiative sau momente ce v-au oferit cel mai puternic sentiment că munca depusă a produs o schimbare reală în viața familiilor sprijinite?

Fiecare copil născut, reușita fiecărui tânăr susținut la studii, bucuria de pe chipul unui copil care s-a întâlnit prima dată cu Moș Crăciun sunt momente care ne confirmă că munca pe care o facem este cu folos. Dumnezeu a avut mereu grijă să ne trimită semne care să ne arate roadele activității noastre. Iar ultimul exemplu vine din luna octombrie, de la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, unde în fiecare an avem un punct de informare pro-viață prin care prezentăm activitatea, iar voluntarii oferă pelerinilor materiale informative. Sunt distribuite anual câteva zeci de mii de materiale.

Anul acesta, un astfel de material a ajuns în mâna unei tinere care se afla într-o situație dificilă: tocmai aflase că este însărcinată, tatăl copilului a părăsit-o, iar ea se afla într-un teribil zbucium, între dorința de a nu curma viața pruncului ei și frica de reacția celor din jur, că nu se va descurca să îl crească singură. Aflând din materiale că noi oferim sprijin femeilor însărcinate aflate în situații dificile, ne-a vizitat la punctul de informare, a fost preluată de consilierii noștri și astfel a decis să păstreze copilul.

Un început „cald” de an a însemnat și sprijin pentru o familie cu zece copii din județul Neamț. Cum a fost această experiență pentru echipa Pro Vita și ce lecții ați învățat din acest proiect de locuire și integrare?

Lucrul cu familiile cu mulți copii este o experiență aparte. Într-o societate în care se promovează foarte mult viața confortabilă și iubirea de sine, să vezi o familie cu 7, 10, 13 sau 15 copii îți oferă o perspectivă diferită asupra lumii. Aceste familii sunt adevărate lecții de iubire, răbdare, jertfă și credință. Ne arată că, atunci când omul lasă ca Dumnezeu să lucreze în viața lui, Dumnezeu revarsă harul Său și puținul devine mult, greul devine ușor, iar neputința se transformă în curaj. Proiectul „Dar pentru copii” a pornit din dorința Înaltprea­sfințitului Părinte Mitropolit Teofan de a oferi un sprijin real, concret și pe termen lung familiilor numeroase.

Într-o familie cu 10 copii, oricât de mult ar munci părinții, este greu ca resursele financiare să fie suficiente, iar cea mai mare parte dintre aceste resurse merge către hrană și educația copiilor. Este dificil pentru o familie numeroasă să își împartă resursele în așa fel încât să își poată construi o casă sau chiar să își îmbună­tățească spațiul locativ. În astfel de situații intervenim noi și împreună cu oamenii de bine punem umărul pentru a le crea copiilor din aceste familii un spațiu adecvat nevoilor unei familii numeroase. Iar acest proiect ne-a învățat de-a lungul timpului cât de importantă este comunitatea și cum o comunitate poate schimba vieți. Un proiect de reabilitare sau construire de locuințe presupune fonduri substanțiale, echipe de lucru multiple și situații neprevăzute. Iar în acest proiect, parcă mai mult decât în oricare altul, am simțit cum Dumnezeu a lucrat și a trimis mereu omul potrivit sau soluția potrivită pentru a depăși situațiile dificile. Și credem că acesta este un rod al rugăciunii familiilor pe care le ajutăm. Deci, este o împreună-lucrare foarte frumoasă și rodnică.

Pentru „Luna pentru viață” (martie) pregă­tiți o multitudine de activități. Vă rog să ne spuneți care sunt prioritățile pentru această lună.

Activitățile din „Luna pentru viață” au luat o amploare foarte mare în ultimii ani, ceea ce ne bucură nespus. Anul acesta, în Arhiepiscopia Iașilor se vor desfășura peste 600 de activități pro-viață în luna martie. Este o adevărată sărbătoare a comunității pentru că, în organizarea acestor activități, sunt implicate atât protopopiate și parohii, cât și asociații, instituții de stat și instituții de învățământ, iar activitățile sunt dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Pentru copiii mici sunt organizate ateliere de povești și ateliere creative, pentru tineri - diferite campanii de informare, dezbateri pe tematică pro-viață, proiecții de film, ateliere interactive, pentru publicul larg se desfășoară numeroase conferințe și seri duhovnicești, campanii de informare și conștientizare a valorii vieții. Un număr mare de activități este dedicat mamelor: daruri oferite mamelor din parohii, maternități și centre maternale, momente artistice dedicate mamelor, activități caritabile dedicate mamelor aflate în situații vulnerabile. Toate aceste activități au ca scop să ilustreze tema din acest an a „Lunii pentru viață” - „Solidaritate pentru amândoi”.

Ce tip de sprijin concret oferiți mamelor aflate în criză de sarcină?

Întreaga noastră activitate se concentrează pe sprijinul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate și susținerea familiilor numeroase. Astfel, programul „Praesidio” pentru femeile însărcinate aflate în dificultate reunește proiecte și inițiative ce fac parte din lucrarea misionară de protejare a vieții și oferă un răspuns concret la problematica crizei de sarcină. Printre formele de sprijin concret se numără: consilierea psihologică, duhovnicească și socială a femeilor însărcinate care trec prin situații dificile, sprijinul material și financiar, posibilitatea de cazare temporară a femeilor în criză de sarcină în apartamentele de tip locuință protejată din Iași, Botoșani și Piatra Neamț, terapia post avort și grupul de suport pentru mamele care au pierdut sarcini.

Cum susțineți familiile numeroase?

Programul de solidaritate pentru familii cu mulți copii „Sfântul Stelian” încurajează, susține și promovează familiile numeroase cu șapte sau mai mulți copii, din județele Iași, Botoșani și Neamț. Nu este vorba de un program social, ci despre o lucrare a Bisericii prin care sunt recunoscute curajul și jertfa părinților care dau viață și cresc toți copiii dăruiți de Dumnezeu. În acest sens, pe lângă sprijinul material concret pe care îl primesc familiile (pachete cu alimente, produse de curățenie și îngrijire personală, electrocasnice, sprijin financiar pentru situații medicale deosebite etc.), desfășurăm o serie de proiecte și activități dedicate tuturor membrilor familiei: întâlnirea mamelor cu mulți copii „Cu dragoste pentru mame”, excursii pentru întreaga familie, proiectul de susținere la studii prin care sprijinim parcursul educațional și profesional al copiilor din familii numeroase care au rezultate foarte bune la învățătură, burse sociale pentru copiii cu risc de abandon școlar, proiectul „Dar pentru copii” prin care oferim un cămin călduros pentru familiile numeroase, campania „Scrisori către Moș Crăciun” prin care răspundem cu daruri scrisorilor scrise de copii.

Cum se poate implica comunitatea largă în susținerea acestor proiecte?

Comunitatea largă se poate implica în sus­ținerea femeilor însărcinate aflate în dificultate sau a familiilor cu mulți copii prin mai multe moduri. Sigur că primul mod este susținerea financiară. Oamenii pot dona pentru desfășurarea programelor prezentate. Posibilitățile de donații sunt multiple: se poate dona cu cardul direct pe site-ul nostru, prin transfer bancar în conturile afișate pe site, în urnele de donații pe care le avem amplasate în diverse locații, prin SMS cu textul „CARAMIDA” la numărul 8864 sau achiziționând produse din magazinul nostru.

O altă formă de sprijin este voluntariatul. Oricine dorește se poate implica în programele noastre de voluntariat și astfel, dăruind din timpul și priceperea sa, contribuie la buna desfășurare a programelor pe care le derulăm. Și, nu în ultimul rând, o formă de sprijin este și distribuirea informațiilor despre activitatea noastră, ajutând astfel ca această informație să ajungă la persoanele care au nevoie de sprijin sau la persoanele care pot oferi sprijin. Este modalitatea de sprijin care implică cele mai puține resurse, dar care este extrem de valoroasă în salvarea, protejarea și cultivarea vieții.