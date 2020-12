Filantropie în timp de pandemie

Data: 29 Dec, 2020

Patriarhia Română s-a implicat în sprijinirea românilor afectați de pandemia de COVID-19. În eparhiile din țară s-au organizat campanii și acțiuni de ajutorare a celor care au suferit de COVID-19, au fost în carantină sau au fost afectați de restricții. Pentru a veni în sprijinul acestora, dar și pentru a da o șansă de a face bine celor care au dorit să-și ajute semenii, Patriarhia a lansat platforma on-line ajutacubucurie.ro, iar la nivelul întregii ţări au funcţionat mai multe instrumente: linii telefonice dedicate, site-uri, pagini de Facebook prin care au fost preluate solicitările de la persoanele aflate în dificultate. Despre toate acestea ne-au vorbit părintele Ciprian Ion Ioniţă, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului social-filantropic din Administraţia Patriarhală, şi părintele Ionuţ Tutea, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Părinte consilier patriarhal Ciprian Ioniță, la nivelul Patriarhiei Române, care au fost demersurile, acțiunile și campaniile organizate pentru sprijinirea celor afectați de pandemie?

Pr. Ciprian Ioniţă: În cuprinsul Patriarhiei Române s-au derulat ample activități de spirijinire atât a persoanelor afectate în contextul pandemiei, cât și a unităților medicale. Au existat demersuri la nivel central, dar și la nivelul eparhiilor. La nivelul central, Patriarhia Română, în colaborare cu Federația „Filantropia”, a lansat platforma on-line „Ajută cu bucurie” și o linie specială Telverde. Platforma a avut trei componente. Prima a fost dedicată persoanelor izolate şi a primit un număr mare de solicitări din aproape toată țara. Majoritatea persoanelor au solicitat alimente, hrană caldă sau produse igienico-sanitare. Cea de-a doua componentă a fost dedicată voluntarilor. În perioada stării de urgență s-au înscris pe platformă 595 de persoane, majoritatea preoți, studenți, profesori care doreau să ajute persoanele aflate în dificultate. Cea de-a treia componentă a fost destinată celor care au dorit să ajute atât material, cât și financiar. Au fost 608 donatori, iar suma totală s-a ridicat la valoarea de 221.164 de lei.

Cu ce instituții ați colaborat în această ­perioadă?

Pr. Ciprian Ioniţă: Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale a încheiat opt contracte de sponsorizări, prin care produsele alimentare au fost distribuite ritmic către persoane fizice, servicii sociale și unități medicale. Tot la nivel central, am avut o strânsă legătură cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. La nivelul eparhiilor, au funcționat mai multe instrumente: linii telefonice dedicate, site-uri, pagini de Facebook, prin care s-au preluat solicitările de la persoanele aflate în dificultate.

Care sunt datele pe care le-ați centralizat privind ajutoarele?

Pr. Ciprian Ioniţă: Numărul total de beneficiari a fost de 180.667, dintre care 38.141 de persoane plasate în izolare; 3.945 de persoane în carantină; 78.841 de persoane vârstnice singure și 59.740 de cazuri noi. Ajutoarele acordate au constat în hrană caldă, pachete cu alimente, apă îmbuteliată, cumpărături de strictă necesitate, aparatură medicală, echipamente de protecție, substanțe de dezinfectare, dispozitive electronice pentru a fi folosite de școala on-line. În total, valoarea s-a ridicat la 20.896.872 de lei.

Părinte consilier eparhial Ionuț Tutea, anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru ­poporul român. A trebuit să trecem printr-o pandemie de COVID-19. Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat în sprijinirea celor aflați în dificultate prin diferite acțiuni și campanii umanitare. Cum v-ați organizat pentru a fi de ajutor acestora?

Pr. Ionuţ Tutea: Anul 2020 a fost în totalitate unul deosebit. Dacă începutul lui a fost unul cu bune auspicii, aici chiar amintim semnarea unui contract pe fonduri europene pentru cantina socială de la Parohia „Buna Vestire” din Ploiești, luna martie deja ne-a adus alte provocări. Odată cu începutul perioadei de restricții, cu emiterea ordonanței militare prin care țara noastră a intrat în stare de urgență, a trebuit să ne implicăm în susținerea celor care, dintr-odată, nu mai puteau să-și acopere nevoile de bază. Primul pas a fost încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu care am înființat un număr de apel unic, am identificat persoanele izolate sau în autocarantină, cărora le-am dus mâncare și tot ce aveau nevoie pentru un trai decent.

Câte persoane au fost sprijinite de eparhie în perioada stării de urgență? De asemenea, știm că v-ați implicat și în ajutorarea unităților medicale.

Pr. Ionuţ Tutea: Am ajutat aproximativ 3.000 de familii, pentru care am oferit mâncare gătită, la care s-au adăugat în perioada sărbătorilor Sfintelor Paști 200 de pachete cu alimente de strictă necesitate. În ceea ce privește spitalele, acolo unde lupta s-a dat în mod deosebit, se cuvenea să ne implicăm. Astfel, am inițiat o campanie de sprijinire a spitalelor, unde am dus apă pentru cei internați, continuând apoi cu echipamente medicale: ventilatoare, filtre şi sonde traheale. Efortul a fost unul conjugat: Centrul eparhial împreună cu protoieriile. Nu am uitat nici de medicii de familie, pentru care am trimis măști de protecție și pulsoximetre. Aș menționa faptul că, în ajutorul acordat spitalelor și celor bolnavi internați, pe lângă darul material am adăugat, la îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și darul spiritual, care a constat în cărți de rugăciune la vreme de boală și necaz, mesaje de îmbărbătare de la Preafericirea Sa și alte cărți de spiritualitate. După perioada ordonanței militare, am încercat să revenim la activitățile normale, dar nu am reușit lucrul acesta. În continuare sunt restricții, noi fiind nevoiți să redesenăm întreaga strategie socială și intervenție în comunitate. În perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel am organizat colecte și am mers și am ajutat persoanele aflate în penitenciarele din cuprinsul arhiepiscopiei.

O altă provocare a fost aceea a școlii on-line. Cum i-a ajutat Biserica pe elevi, pe părinţi şi pe profesori deopotrivă?

Pr. Ionuţ Tutea: Copiii s-au văzut dintr-odată blocați acasă, nu au mai putut să ajungă la școală, unde le era drag să meargă. Mulți dintre ei nu aveau posibilitatea să acceseze școala on-line. A fost un apel pe care Biserica noastră l-a primit din partea Ministerului Educației și Cercetării de a veni în sprijinul copiilor, astfel că s-a materializat o inițiativă consistentă de achiziționare a unor tablete pentru copii din comunități defavorizate. Aceasta a fost o primă acțiune prin care au fost oferite 175 de tablete, în colaborare cu Sectorul de învățământ și activități cu tineretul, precum și cu sprijinul Bisericii „Sfântul Spiridon”. Ulterior acestei acțiuni, mai multe sponsorizări individuale au reușit să ne ajute să venim în sprijinul copiilor. Am primit donații de la firme de computere, de la compania Deloitte, care ne-a ajutat, prin Centrul de zi pentru copii de la Asociația `Diaconia~, să sprijinim atât copiii beneficiari ai programelor sociale ale Centrului `Diaconia~, cât și pe cei de la Valea Crângului, de la Urlați, de la Centrul pentru copii „Sfântul Stelian”.

De 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, am simțit că trebuie să fim alături de copii, chiar dacă erau restricții în vigoare. Am reușit să ne adaptăm și am început prin oferirea darurilor Părintelui Patriarh pentru copiii de la comunitatea persoanelor hipoacuzice „Sfântul Meletie” și, văzând problemele cu care se confruntă persoanele din comunitățile defavorizate economic, am mers să sprijinim și copiii preoților din parohiile rurale de gradul 3, acolo unde numai ei știu cât se chinuie să poată să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor din acele comunități. Cu ocazia acestei zile, la nivelul întregii eparhii au fost organizate acțiuni și am mers cu daruri și pentru copiii preoților din aceste parohii.

La începutul anului școlar am inițiat o campanie de sprijinire a copiilor pentru a păstra și a consolida relația cu școala, identificând alte surse pentru a-i sprijini cu tablete, cu dispozitive mobile, laptopuri, pentru a putea urma școala on-line, dar și cu rechizite, pentru că tot trebuie să se folosească de caiete, cărți, de tot ceea ce le poate facilita actul de învățare. Astfel, 9.290 de copii din 438 de parohii au beneficiat de această acțiune. Sărbătoarea Sfântului Nicolae a fost și ea una marcată de adaptări la noile condiții. Dacă în anii trecuți era o tradiție deosebit de frumoasă - „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, în cadrul căreia copiii veneau să-l colinde pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel -, de data aceasta, fiind toate aceste restricții, am adaptat programul, care acum s-a numit „Sfântul Nicolae la casele copiilor”. Împreună cu protoieriile și parohiile din cuprinsul eparhiei am căutat să pregătim mici cadouri pentru fiecare copil din aceste comunități defavorizate și astfel să vadă că Sfântul Nicolae nu i-a lăsat nici în acest an. Pentru că în grija noastră nu sunt doar copiii asistați la nivel de parohie, ci și cei institu­ționalizați, beneficiari ai unor programe de asistență socială, am organizat în mod deosebit acțiuni pentru copiii de la Centrul „Sfânta Sofia”, de la Centrul „Sfântul Meletie”, de la Centrul „Sfântul Stelian” din Urlați, pregătind astfel mici cadouri și pentru aceștia.

Şirul acţiunilor a continuat în preajma sărbătorii Naşterii Domnului cu cadouri primite din Marea Britanie pentru 1.500 de copii de la centrele de mai sus, precum şi din maternităţile Giuleşti şi Polizu, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului şi spitalele „Victor Gomoiu”, „Marie Curie”, Colentina.

Pe lângă proiectele impuse de noile condiţii sanitare, cum au continuat celelalte activităţi filantropice tradiţionale?

Pr. Ionuţ Tutea: Ca toată lumea să se păzească și mai bine de riscul reprezentat de acest virus, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel am reușit să distribuim un număr destul de mare, undeva la 200.000 de măști de protecție, la parohii, mănăstiri, schituri, pentru ca fiecare dintre cei care slujesc lui Dumnezeu să poată să acționeze în societate respectând absolut toate rânduielile zilei. Cred că este foarte important să amintim ca un mare pas al acestui an faptul că un proiect îndelung lucrat a început să se materializeze: mă refer la Banca de alimente, care se construiește în sectorul 6 și va oferi un sprijin consistent programelor dedicate persoanelor defavorizate din întreaga parohie. Până atunci, ajutorul acesta îl facem cât de des putem și într-o manieră ceva mai dinamică, preluând de la mari spații de depozitare și livrând la cantinele sociale, la centrele unde vin pentru a-și găsi alinarea acești oameni. Numai în ultimele două luni am reușit să distribuim aproape 14 tone de alimente congelate, care să fie oferite atât ca pachete individuale persoanelor care au nevoie de sprijin, dar au fost folosite și la cantinele sociale, unde alte categorii de oameni vin să primească mâncare gătită.

Nu trebuie să uităm nici campania de donare de sânge, care a reprezentat un punct foarte important în calendarul acestui an. Știm câtă nevoie este de sânge, mai ales în condițiile acestea de criză medicală, astfel că a fost lansat un apel la întreg nivelul Patriarhiei Române. În Arhiepiscopia Bucu­reștilor, toate protoieriile au răspuns foarte frumos acestui apel și au venit să doneze zeci de preoți, împreună cu enoriași de la parohii. Înainte se făceau caravane mobile. Venea echipajul de la Institutul de Hematologie la protoierie sau într-un loc desemnat și se recolta sângele. Acum nu s-a mai putut, din cauza restricțiilor medicale, astfel că, printr-o programare pe zile, ore, preotul împreună cu câțiva enoriași mergeau la Institutul de Hematologie pentru a putea împlini această chemare, contribuind la salvarea vieții semenilor lor. Subliniem și activitatea deosebită a tuturor celor care lucrează în cadrul Sectorului social-filantropic și extins la filialele locale ale Asociației „Diaconia” și ale Fundației „Bucuria Ajutorului”. Fără munca lor, fără implicarea lor, nimic nu s-ar fi putut realiza. La Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia” se desfășoară o activitate deosebită. La fel și la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”, unde se duce o luptă cu boala și cu suferința zilnic. Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” de la Urlați merită menționat datorită activității deosebite care se desfășoară acolo. Merită cu adevărat să fie evidențiată activitatea celor care cu jertfelnicie ajută copii în mai mare nevoie decât alții. Este o zonă sărmană, dar iată că sunt oameni inimoși, care știu să sară în ajutorul semenilor. Căminul de bătrâni de la Mănăstirea Pasărea este, de asemenea, un loc aparte, acolo unde ultimele zile ale vârst­nicilor sunt împodobite, încălzite cu căldura iubirii frățești și a credinței în Dumnezeu. Filialele de sector ale Asociației „Diaconia” trebuie menționate, unde se desfășoară permanent o activitate jertfelnică. Se gătește pentru persoanele defavorizate, se realizează anchete sociale, se organizează acțiuni pentru copii, pentru vârst­nici, pentru toți cei care au nevoie. Tuturor acestora le mulțumesc pentru că ne sunt alături și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne păzească pe toți sănătoși, să putem să facem încă și mai mult, atât cât vom fi chemați să facem pentru slujirea aproapelui.

Interviu realizat de diac.

Aurel Nicula pentru Radio TRINITAS