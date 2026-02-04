Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumina literară şi artistică

Ascultă glasul conștiinței

Lumina literară şi artistică
Un articol de: † Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului - 04 Feb 2026

Când tainicul suflet se simte stingher, 
Când ruga se pierde în van prin eter, 
Când luna în noapte îngheaţă pe cer, 
Când aştri se-nchid în hău şi mister, 
Când apele-n râuri s-oprite de ger,
Iar şesul devine pustiu auster, 
Tu, fiul luminii moştenitor, 
Devii fiul pierzării, risipitor!

Când noaptea începe, deşi e lumină, 
Când plouă-n torente, deşi-i zi senină, 
Când lumea-i atee, deşi se închină, 
Când totu-i haotic, deşi-i disciplină, 
Când pacea umană nu-i pace divină, 
Ştiinţa lumească e anticreştină,
Tu, chipul iconic, făcut de Hristos, 
Devii chip hidos, de fiu păcătos!?

Când fiii din sate mai toţi au plecat, 
Şi negura vremii pe moşi i-a-ngropat, 
Când amnezia în minți s-a fixat, 
Când post-creștinismul e lege de stat, 
Tot ce este vechi e bun de’aruncat,
Când morţii mai cântă: „Hristos a-nviat!” 
Tu, fiul iubirii, binecrescut,
De ce-ai devenit, astăzi, fiul pierdut!?

(Meditaţie lirică la Duminica fiului risipitor, anul 2017)

