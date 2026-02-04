Ascultă glasul conștiinței

Când tainicul suflet se simte stingher,

Când ruga se pierde în van prin eter,

Când luna în noapte îngheaţă pe cer,

Când aştri se-nchid în hău şi mister,

Când apele-n râuri s-oprite de ger,

Iar şesul devine pustiu auster,

Tu, fiul luminii moştenitor,

Devii fiul pierzării, risipitor!

Când noaptea începe, deşi e lumină,

Când plouă-n torente, deşi-i zi senină,

Când lumea-i atee, deşi se închină,

Când totu-i haotic, deşi-i disciplină,

Când pacea umană nu-i pace divină,

Ştiinţa lumească e anticreştină,

Tu, chipul iconic, făcut de Hristos,

Devii chip hidos, de fiu păcătos!?

Când fiii din sate mai toţi au plecat,

Şi negura vremii pe moşi i-a-ngropat,

Când amnezia în minți s-a fixat,

Când post-creștinismul e lege de stat,

Tot ce este vechi e bun de’aruncat,

Când morţii mai cântă: „Hristos a-nviat!”

Tu, fiul iubirii, binecrescut,

De ce-ai devenit, astăzi, fiul pierdut!?



(Meditaţie lirică la Duminica fiului risipitor, anul 2017)