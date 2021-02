Cu evlavie despre părintele profesor Mircea Păcurariu

Trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Mircea Păcurariu ne trezește, firește, sentimente de pios regret, pentru că astfel de oameni merită să fie prezenți, ca modele de viață creștină, cât mai mult cu putință. Nu întâmplător primii academicieni ai celui mai înalt for științific din România, după 1989, au fost teologii Dumitru Stăniloae și Mircea Păcurariu.

Lucrările profesorului sibian Mircea Păcurariu au fost de referință întru pregătirea studen­ților teologi și nu numai. Cele trei volume din Istoria Bisericii Ortodoxe Române (2.000 pagini), Dicționarul teologilor români, Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, Sfinți daco-romani și români, coordonarea Enciclopediei Ortodoxiei Româ­nești sunt doar numai câteva titluri de lucrări fundamentale care l-au consacrat cel mai mare istoric al Bisericii strămoșești, profesor vreme de 44 de ani la Facultatea de Teologie din Sibiu, orașul în care a vrednicit celebrul Andrei Șaguna.

Dar mutarea la Domnul a părintelui academician Mircea Păcurariu ne prilejuiește și multe aduceri aminte; știam de la tatăl meu, Tudor Nedelcea, despre personalitatea didactică, teologică și științifică, dar și despre modestia sa (valoarea face casă bună cu modestia), de bucuria sa în a îndemna tinerii în vaste domenii de activitate. În acest sens și din aceste considerente mi-am permis să-i trimit cărțile mele: Românii din Serbia. Mărturii documentare, cu un cuvânt de binecuvântare de PF Teoctist (Craiova, Editura Universitaria, 2005), și Biserica românească din Serbia (cuvânt înainte de acad. Florin Constantiniu, postfață de prof. univ. dr. Gh. Zbughea, Craiova, Fundația Scrisul românesc, 2006). După un scurt timp, am fost onorată cu această scurtă, dar concisă scrisoare a celebrului teolog:

Stimată Doamnă Cotescu,

Vă mulțumesc foarte mult pentru cartea trimisă și vă felicit pentru realizarea ei. Este o lucrare de excepție, pe care am parcurs-o cu atenție, căci am găsit multe lucruri care mă interesau. O s-o prezint pe scurt în paginile ziarului nostru „Telegraful Român”, iar un doctorand de-al meu va face o recenzie pentru „Revista Teologică”.

Cu aleasă prețuire,

Pr. M. Păcurariu

14 iulie 2006

Din păcate, nu am reușit să citesc recenziile din „Telegraful Român” sau din „Revista Teologică”, dar m-am bucurat nespus de mult de aprecierile Domniei Sale.

Personalități marcante de talia academicianului Mircea Păcurariu stăruie în amintirea contemporanilor săi și astfel de aduceri-aminte merită să fie cunoscute publicului cititor cu evlavie și recunoștință.