Mărturisiri plastice pe simezele Cercului Militar Național

„Mărturisiri plastice” este titlul expoziției de pictură a artistului Mihai Olteanu pe care iubitorii de frumos o pot viziona la Cercul Național Militar, Galeria Rondă.

În jur de 40 de lucrări realizate în ulei pe pânză își așteaptă vizitatorii, picturile expuse fiind peisaje, naturi statice cu flori, portrete și o serie extrem de interesantă de lucrări cu tematică religioasă.

La vernisajul din 8 decembrie a vorbit criticul de artă Costin Tuchilă, care a evidențiat coloristica aparte, motivele inspirației și ceea ce îl particularizează pe pictor în peisajul artistic contemporan. „Am avut bucuria să mai vernisez și alte expoziții ale maestrului Mihai Olteanu, cea mai amplă, cu peste 150 de lucrări, a fost cea de la Cazino Sinaia, în toamna anului 2016. Aici sunt mai puține, din cauza spațiului mic, dar nu contează neapărat cantitatea, ci modul de organizare a expoziției. Artistul a reușit să facă aici o sinteză a creației sale, cu tematică și stilistică diferite, de la pesiaj, gen în care excelează, la portrete, iar cele expuse sunt adevărate studii de gen, cu o poveste aparte - așa sunt cei doi muzicieni -, la picturile cu tematică sacră, așa cum este acest ciclu al anunțării Apocalipsei de către îngeri, la naturile statice și la exuberantele tablouri cu flori. Un comentator al picturii sale spunea că pictura lui Mihai Olteanu are o anumită coregrafie a culorii, în sensul că, la el, culoarea dovedește un anumit ritm interior, dincolo de atmosfera creată. Dacă este să căutăm neapărat o filiație pentru arta sa, ne putem duce cu gândul la postimpresionism, dar cea mai mare parte a picturii valoroase de azi își are rădăcinile acolo”, a spus criticul de artă.

Costin Tuchilă a mai remarcat faptul că Mihai Olteanu a abordat în întreaga sa activitate de până acum figurativul, iar „explorarea și folosirea consecventă a figurativului le face pe căi personale și originale. Vorbim de un pictor cu foarte multe mijloace de expresie, care este și un excelent desenator și portretist, lucru mai rar întâlnit la pictorii zilelor noastre”, a mai arătat Costin Tuchilă.

La rândul său, Mihai Olteanu a relevat faptul că orice expoziție este pentru sine, ca pictor, un fel de dezgolire a celor mai intime idei și sentimente pe care le-a transpus în pictură. „Fiecare nouă expoziție este o trecere spre noi valențe și abordări, în funcție de reacția celor care privesc, în funcție de discuțiile și opiniile care se nasc în urma sau în timpul vizionării, lucruri de care mă bucur și țin cont. Sper ca publicului bucureștean să-i placă selecția mea de lucrări, acestea fiind rodul a cinci ani de lucru. Mi-aș dori ca în viitorul apropiat să pot expune într-un spațiu mult mai generos, pentru a aduce mai multe lucrări”, a subliniat artistul.

Expoziția „Mărturisiri plastice” poate fi admirată zilnic, orele 11:00-19:00, la Galeria Rondă a Cercului Militar Național din București, până la 21 decembrie 2025.