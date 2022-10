POEZIE: Adrian Lesenciuc

Data: 05 Oct, 2022

***

mă rog să n-aud

cântecul îmbietor al văii

în care a ajuns cel

căruia i s-a promis tinerețea veșnică

și să n-aud nici sunetul ploii din suflet

căzute prin gaura din șindrilă

căci m-am născut cu o astfel de gaură

care se peticește cu rugăciuni

mă rog să nu m-apuce duca

spre ținutul în care porcii mănâncă roșcove

iar porcarii rabdă de foame

ci doar puterea de căință a înflămânzitului

și mă mai rog să mă pot ruga

când fratele se întoarce acasă

și sfârâie mireasma vițelului încins

și invidia din sufletul meu

incapabil de risipire

***

poți renunța la mască

mi-au transmis autoritățile

și am renunțat mai întâi la cea

cu multiple straturi

care să mă protejeze de văzute și nevăzute

apoi am renunțat la toate măștile fricii

și la măștile dramaturgiei ieftine de peste zi

chiar și la cea de fiu iubitor

am aruncat de pe față zâmbetul care ține

loc de neputință

am renunțat la fața smeritului care zice

că poate să-i ierte pe dușmanii săi

am dat jos toate măștile

a dreptății cu orice preț se lipise bine de carne

și am smuls-o sângerând

nu știu cum arăt

și mi-e teamă să mă văd

în goliciunea sufletului

ca la înfricoșata judecată

***

am dezlipit trupul Răstignitului de pe cruce

să se înalțe

în lemnul ei urmele torsului au rămas scobituri

și urmele brațelor goluri și găurile cuielor s-au lărgit

o cruce cu mai puțin lemn

port acum

dar golul ei e și-n suflet

și-n cuvintele mele

***

nu am om am strigat

nu am om să mă arunce în scăldătoare

părinții mei au pornit deja să urce dealul căpățânii

– mai întâi mama care s-a așezat după a treia vamă

unde l-a așteptat pe tata –

așa au fost ei dintotdeauna prea grăbiți

dascălii mei continuă să împingă în ape

tinerii care încă nu știu de ce ar trebui să se vindece

iar eu nu am nici destulă voință nici putere nici credință

cât să-mi las patul și să mă arunc singur

stau să contemplu neputincios apele

și liniștea celor izbăviți

scriu să mă vindec

dar criticii calcă peste scrisul meu

fără să se ude

ca și cum ar păși peste ape

doar uneori când Duhul îmi tulbură textul

pot să îngaim

rugăciunea preasfântului Său nume

***

și ne iartă nouă paralitici ai cuvântului păcatele

și ne coboară de pe patul propriilor texte

dezlipește de noi pânza hârtiei

și ne lasă liberi de trufie auctorială

chiar dacă se vor găsi cărturari și farisei literari

care să întrebe

cine e cel ce iartă ceea ce nu are iertare

nici în lumea aceasta

nici în literatură

***

bisericile s-au lăsat pe stânga

de atâtea femei

sunt ca niște nave în derivă

s-au grăbit unii să spună

e semn că trebuie să o luăm spre stânga

au zis alții la fel de grăbiți și interesați

dar podeaua elastică s-a curbat ușor

și a proiectat dreapta spre cupolă

am închis ochii să nu tulbur

adunarea de pe munte

și mi-am întins mâinile

spre tălpile moi

ale îngerilor

știu că voi cădea ca pe leagănul de lemn al copilăriei

pentru a proiecta altora înălțarea

dar lăsați-mă să mă bucur azi

de această Schimbare la Față.

(Poeme din volumul în lucru „Canon la spovedanie”)