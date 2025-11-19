POEZIE: Alexandru Păduraru

Data: 19 Noiembrie 2025

Inimile martirilor bat în Catedrală

Inimile martirilor bat în Catedrală,

Afară este întuneric, lumea vrea răscoală...

Sfinții și drepții mirați își trimit rugăciunile Sus,

„Îmblânzește-le, Doamne, inimile!”, mă rog către Iisus!

Inimile martirilor bat în Catedrală,

Scăldătoarea cea nouă a Vitezdei din țară,

Care va izbăvi poporul român de a necredinței boală

Și va preface în bucurie neîncetată - lacrima amară!

Inimile martirilor bat în Catedrală,

Ierusalimul și Athosul s-au întâlnit în Capitală,

Veniți cu florile credinței pe Hristos să-L întâmpinăm,

Casa lui este Cerul, veniți cu bucurie să I ne închinăm!

Clipa Împărătească

„Doamne Iisuse Hristoase…” și totul se umple de lumină,

Iar viața de cer se apropie cu dor,

Parcă inima se spală de vină

Și-n suflet este un răsărit nemuritor.

„Doamne Iisuse Hristoase”, iar universul se unește bucuros

Cu pământul din care te-a zidit Dumnezeu,

Pe tronul inimii tale se așează Hristos

Și totul este fericirea ce ți-a lipsit mereu!

Doamne Iisuse Hristoase, vino, te rog nu părăsi…

Monahul, mireanul pe cel pe care l-ai zidit

Creația ce nu cunoaște „a iubi”,

Cât este de sfântă dorința ce i-ai rânduit!

Doamne Iisuse Hristoase și lumea-i mai frumoasă

Pământul îmi pare cer și cerul îmi pare casă,

Oamenii îmi par îngeri și îngerii glăsuiesc,

Mare ești Doamne și cât de mult eu te iubesc!

Bucurie întru Veșnicie

Bucură-te, Betleeme sfânt și preaiubit,

Împărăteasă aleasă din veșnicie!

A-L naște pe Mesia, Cel ce moartea a biruit

Și să ne deschizi a Fericirii Împărăție!

Bucură-te, stea-călăuză spre Cuvântul Vieții!

Cel ce zidirea prin Lumină o binecuvântezi,

Mai sus ca soarele, razele sale în dimineți

Calea noastră-Preasfântă, spre Domnul îndreptezi!

Bucură-te, Ortodoxie, născută azi în lume,

Să domnești până la sfârșitul timpului nepătată!

Vei suferi mult, dar nebiruit va fi al tău nume,

Ți-e scris în Cartea Nemuririi să nu cazi niciodată!

Bucură-te, Creație întreagă cu inimi curate…

Căci timpul în veșnicia luminii și-a schimbat veșmântul,

Copiii și îngerii se întrec prin cântări minunate,

Astăzi taină mare este: se-mpacă cerul cu pământul.

Iar tu, suflete, aripile spre cele cerești

Întinde-ți-le și-nvață să zbori neîncetat...

Iubirea vieții tale doar lui Hristos să-I dăruiești

În ieslea inimii să domnească Pruncul-Împărat!