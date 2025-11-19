Inimile martirilor bat în Catedrală Inimile martirilor bat în Catedrală, Afară este întuneric, lumea vrea răscoală... Sfinții și drepții mirați își trimit rugăciunile Sus, „Îmblânzește-le,
POEZIE: Cezar Haiura
REVEDERE
Uite, Doamne, s-a mai aprins o lumină,
s-a deschis încă o cărare spre Cer,
flotile de îngeri dau lumii ocol,
le-ar prii un turn de control.
Uite, Doamne, adevărul răzbate
oricât întuneric l-ar înconjura,
dintr-un colț liniștit de rugăciune
răsare, cuminte, slava Ta.
Uite, Doamne, heruvimi se adapă,
liberi ca puful păpădiei prin văi,
din surâsul Tău cald ca o pâine
și din lumina ochilor Tăi.
Uite, Doamne, amnezia se șterge,
au trecut ani întregi de când te-am uitat,
cu un bob de iubire și-o cascadă de lacrimi
am renăscut, ne-am vindecat.
Uite, Doamne, suntem toți la-nchinare,
noi, cei mici, cei flămânzi și cei goi,
să ne cuprinzi pe toți într-o îmbrățișare
și să uiți cât suntem de răi!