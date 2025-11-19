POEZIE: Cezar Haiura

Data: 19 Noiembrie 2025

REVEDERE

Uite, Doamne, s-a mai aprins o lumină,

s-a deschis încă o cărare spre Cer,

flotile de îngeri dau lumii ocol,

le-ar prii un turn de control.

Uite, Doamne, adevărul răzbate

oricât întuneric l-ar înconjura,

dintr-un colț liniștit de rugăciune

răsare, cuminte, slava Ta.

Uite, Doamne, heruvimi se adapă,

liberi ca puful păpădiei prin văi,

din surâsul Tău cald ca o pâine

și din lumina ochilor Tăi.

Uite, Doamne, amnezia se șterge,

au trecut ani întregi de când te-am uitat,

cu un bob de iubire și-o cascadă de lacrimi

am renăscut, ne-am vindecat.

Uite, Doamne, suntem toți la-nchinare,

noi, cei mici, cei flămânzi și cei goi,

să ne cuprinzi pe toți într-o îmbrățișare

și să uiți cât suntem de răi!