Lumina literară şi artistică POEZIE: Cezar Haiura

POEZIE: Cezar Haiura

Data: 19 Noiembrie 2025

REVEDERE

Uite, Doamne, s-a mai aprins o lumină,
s-a deschis încă o cărare spre Cer,
flotile de îngeri dau lumii ocol,
le-ar prii un turn de control.

Uite, Doamne, adevărul răzbate
oricât întuneric l-ar înconjura,
dintr-un colț liniștit de rugăciune
răsare, cuminte, slava Ta. 

Uite, Doamne, heruvimi se adapă,
liberi ca puful păpădiei prin văi,
din surâsul Tău cald ca o pâine
și din lumina ochilor Tăi.

Uite, Doamne, amnezia se șterge,
au trecut ani întregi de când te-am uitat,
cu un bob de iubire și-o cascadă de lacrimi
am renăscut, ne-am vindecat.

Uite, Doamne, suntem toți la-nchinare,
noi, cei mici, cei flămânzi și cei goi,
să ne cuprinzi pe toți într-o îmbrățișare 
și să uiți cât suntem de răi! 

