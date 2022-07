POEZIE: Dan Anghelescu

Data: 06 Iul, 2022

c’est un sujet de désespoir plutôt que de vanité…

mari vânători ai demenţei/ crucile/ oarbe/ iarăşi

îşi unduiesc/ hăul/ pe nocturnele/ lacuri

haos/ şi haos/ e numele lor/…

ştreangul oglinzilor/ varsă oceane/ de negru

dă-ne nouă puterea/ celor ce/ nu mai ştiu

să trăiască

elogiul marii demenţe/ creşte din oriunde/ cu

numeroasele lui/ suflete şi/ triburi nocturne

şi joacă în faţa ochilor noştri/ mari pete de sânge

il fait froid…

astfel/ toate acestea se vor povesti/

în foarte puţine/ cuvinte…

plouă în haos/

vom zări interzisele poduri/ şi pânze limpezi/

ca sticla/

eu doar număr/

mereu prea-târziuri/… ca unul dintre cei ce se/

împotrivesc/ cu/ înţelesul/ pierdut al trecutelor/ zile

în anul pierdut/ când te iubeam/ de departe/ chiar

şi/ fără/ speranţă

haosul îmi măcina/ îngerii/ de prin suflet

haosul/ haosul/

era o alergare/ pe cai de pământ/ şi de ape

spre o memorie plină de pietre tombale

când vine surzenia/ ca o scufie/

de piatră/ vălurind

guiţând/

tăgăduind tot ce vezi/ şi nu vezi

şi totul/ inexprimabil devine…/

cum haosul însuşi/ în rostirile lui/

delirând/ delirând…

şi nici un sunet/ nici o lumină/ doar

fire de iarbă

mă scriu într-o cutie de tablă/ mă scriu şi mă scriu

ca pe un cuvânt/ necunoscut/norii

de lemn râd/ în mine/ ce dramă/ ce dramă

ghemul acesta de singurătate

aleargă/ cu mari/ picioare/ şi ele de lemn…/

ai să-mi zici: e un haos absurd

…if the lost word is lost…

Dumnezeu îşi clatină capul/ o/ câtă îndoială/

şi haos/deplin

pe inima/ lumii

în prea/ îndelungata/ ei înserare…

şi aşa se face că/ ziarele nu mai au nimic de/ povestit…

o nedesluşire sălbatecă/ pasărea neagră

râde şi râde

if the spent word is spent