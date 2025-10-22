POEZIE: Dorin Ploscaru

Data: 22 Octombrie 2025

Dorin Ploscaru (n. 21 iulie 1959, Podoleni, județul Neamţ), absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autor al volumelor de poezie: Să mori primăvara (editura Panteon, 1995), Sâmbăta lui Lazăr (Helicon, 1997), Flaşneta (Libra, 2000), Peştele pe uscat (Dacia, 2000), Peştele albastru (Axa, 2005); Aurora Dreams (Brumar, 2011); Nordul Extatic (Dacia, 2011), Aurora Dreams - Antologie de autor, Opera Omnia (Tipo Moldova, 2011) etc. De-a lungul vremii a fost răsplătit cu mai multe premii, între care Premiul pentru Poezie „Cezar Ivănescu” pentru anul 2017 din partea Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

aşa curgeau din inima minţii

lacrimile mamei

cum curg diamantele

aşa curgeau broboanele

pe obrajii ei,

Doamne am zis

câtă bunătate şi milă

că puteai să faci o

cunună de pietre preţioase

din purpura

frământărilor mâinilor ei

să-Ţi acopere golătatea

blândeţea

vocii gurii ei

să Te îmbrace

precum Veronica

mironosiţa în mahrama

ei

cum curg grăunţii

de aur

şi picăturile

de apă din izvor

aşa curgeau

din inima minţii

lacrimile mamei

Doamne voia să-şi

ducă ai săi copii spre

acolo spre Patrie

cu linişte cu pace

cu sfială

precum Pelicanul

în cuib îşi hrănea

puii

între timp

au venit rândunelele

cu cântecul lor de

logodnă

mă luminau pe la încheieturile

mâinilor

mă sărutau cu cântarea

lor de mirese

Doamne ce fericire

şi merii au înflorit

şi mălinul e alb

şi cosmosul e în romb

ploaia muzicii mă

binecuvântă muzica ploii mă

luminează de-amiază

pe la cuiburi pe

la streşinile vieţii

plouaţi şi ninşi de

vremuri potrivnice am zis

dar ai uitat de

berzele cu aripile

împuşcate de furtunile

mărilor şi oceanelor

cum ai putut să uiţi!

ele, frumoasele,

devotatele şi sfintele fără

de limbă în gură

vin tăcute

şi pleacă tăcute

lăsându-ne cu ochii

scăldaţi în lacrimi

frumoasele scumpele

lebede ale aerului

primăverii noastre

nu mă mai leagă

nimic de pământ

de pământ nimic nu

mă mai leagă

am vrut şi n-am

vrut să mă fac sfânt

aerul şi vântul să

mă şteargă



pe aici am zburdat

cu picioare vesele

pe aici am zburdat

cu picioare vesele

din zori până-n seară

el va veni să-mi sărute

lacrimile

iubitul meu va veni

de departe/ să-mi soarbă

picăturile de ploaie

aşa cum soarele

soarbe roua de pe

firavele fire de iarbă

aşa cum ploaia cade

pe acoperişul de draniţă

al casei

absorbind

toate plânsurile lumii.