Între cuvânt și tăcere se află o fantă în care se întâlnesc intuiția cu inefabilul și imponderabilele cu așteptările, aurorele lor. Acolo, în acel blanc, accede poetul pentru a concretiza în metaforă
POEZIE: Dorin Ploscaru
Dorin Ploscaru (n. 21 iulie 1959, Podoleni, județul Neamţ), absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autor al volumelor de poezie: Să mori primăvara (editura Panteon, 1995), Sâmbăta lui Lazăr (Helicon, 1997), Flaşneta (Libra, 2000), Peştele pe uscat (Dacia, 2000), Peştele albastru (Axa, 2005); Aurora Dreams (Brumar, 2011); Nordul Extatic (Dacia, 2011), Aurora Dreams - Antologie de autor, Opera Omnia (Tipo Moldova, 2011) etc. De-a lungul vremii a fost răsplătit cu mai multe premii, între care Premiul pentru Poezie „Cezar Ivănescu” pentru anul 2017 din partea Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.
aşa curgeau din inima minţii
lacrimile mamei
cum curg diamantele
aşa curgeau broboanele
pe obrajii ei,
Doamne am zis
câtă bunătate şi milă
că puteai să faci o
cunună de pietre preţioase
din purpura
frământărilor mâinilor ei
să-Ţi acopere golătatea
blândeţea
vocii gurii ei
să Te îmbrace
precum Veronica
mironosiţa în mahrama
ei
cum curg grăunţii
de aur
şi picăturile
de apă din izvor
aşa curgeau
din inima minţii
lacrimile mamei
Doamne voia să-şi
ducă ai săi copii spre
acolo spre Patrie
cu linişte cu pace
cu sfială
precum Pelicanul
în cuib îşi hrănea
puii
între timp
au venit rândunelele
cu cântecul lor de
logodnă
mă luminau pe la încheieturile
mâinilor
mă sărutau cu cântarea
lor de mirese
Doamne ce fericire
şi merii au înflorit
şi mălinul e alb
şi cosmosul e în romb
ploaia muzicii mă
binecuvântă muzica ploii mă
luminează de-amiază
pe la cuiburi pe
la streşinile vieţii
plouaţi şi ninşi de
vremuri potrivnice am zis
dar ai uitat de
berzele cu aripile
împuşcate de furtunile
mărilor şi oceanelor
cum ai putut să uiţi!
ele, frumoasele,
devotatele şi sfintele fără
de limbă în gură
vin tăcute
şi pleacă tăcute
lăsându-ne cu ochii
scăldaţi în lacrimi
frumoasele scumpele
lebede ale aerului
primăverii noastre
nu mă mai leagă
nimic de pământ
de pământ nimic nu
mă mai leagă
am vrut şi n-am
vrut să mă fac sfânt
aerul şi vântul să
mă şteargă
pe aici am zburdat
cu picioare vesele
pe aici am zburdat
cu picioare vesele
din zori până-n seară
el va veni să-mi sărute
lacrimile
iubitul meu va veni
de departe/ să-mi soarbă
picăturile de ploaie
aşa cum soarele
soarbe roua de pe
firavele fire de iarbă
aşa cum ploaia cade
pe acoperişul de draniţă
al casei
absorbind
toate plânsurile lumii.