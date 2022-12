POEZIE: Florin Dochia

Data: 14 Decembrie 2022

Într-o seara a venit

îngerul şi a strigat:

pentru orice munte,

există o genune. Aşa venea el câteodată seara şi striga în pustie. Şi noi stăteam

cu urechile ciulite seara,

în pustie, aşteptând

strigătul lui. De o viaţă

stăteam. Până când eu

am obosit şi am plecat

din acea pustie, în

căutarea altei pustii.

E plăcut să hoinăreşti fără ţintă prin lume, dar toate pustiile au câte un înger

care vine şi strigă. Nu-ţi poţi părăsi corpul, dar

corpul te poate părăsi pe

tine, zice unul la şase

dimineaţa, când mă

pregătesc să plec la muncă. Altul se hazardează să

strige după femeile frumoase, să le fluiere ca un birjar pe cele care coboară scările la metrou, într-o zi a luat două palme, dar nu s-a lecuit. Câte pustii, atâţia cheflii, aud glas de înger hârşit în rele, cu şcoala

vieţii la butonieră.

Într-un târziu, am găsit

o pustie fără înger. Era

linişte. Era întuneric.

Am aprins un soare mic, luat de la mâna a doua,

dar spaţiul era gol. La fel era şi timpul. Un univers paralel lăsase un vag miros de ars. Am avut revelaţia locului şi a momentului:

era pustia din mine.

Mă locuia cine ştie de când. Atunci am strigat.

Sunt aici! am strigat.