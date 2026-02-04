POEZIE: Gabriela Tănase

Data: 04 Feb 2026

Nimeni nu face drumul la cer

călăuzit de-o umbră

Într-o biserică veche

am văzut un sfânt

el nu m-a văzut pe mine

i-am pictat un ochi

apoi pe celălalt

acum mă vede

și plânge.

Poate că viața seamănă cu o rochie

pe care o port o singură dată

nu îi pot alege măsura

și nici forma

uneori mă cam strânge

alteori e cam destrămată

dar ea îmbracă o galaxie de piele

cu ochi care ard

o galaxie care se învârte

cu poezia plânsă pe umeri

și cad

în mijlocul unei nesiguranțe cumplite

în mijlocul unui vid

merg pe vârfuri să nu deranjez

umbrele lipite de zid

aerul se încarcă de gândurile lor abandonate

eu mă înalț pe vârfuri cu brațele ridicate

și Te rog, Doamne, să mă ridici

din cenușa acestei rochii cumplite

ca pe un copac lovit de furtună, să mă ridici

să renasc în lumina Ta

și ca de frunze, să mă scuturi de frici.

În raza iubirii Tale

clipa ce mi s-a dat, aerul pe care-l respir

cer dezlegat, rugă neîntreruptă

întru taina durută a ceea ce sunt:

Doamne, câtă iubire mi-ai dat

tot săracă sunt de iubire

ca o floare cuprinsă de sete, sufletul meu

mână subțire căutând altă mână

de pe marginea unui hău

nimeni nu urcă-n lumină

târându-și umbra, ci greu

tăcerea se desprinde de lut

numai căutând mântuire

aerul se face rugă fierbinte

inima capătă har

sângele, lacrimă

picurând în pocal.

Fericita întristare

Dacă te lupți cu îngerul, te pătezi de lumină

crezi că n-ai nici o vină,

fiindcă pui mereu întrebări

ești un canal de mirări

nici un răspuns nu-ți poate fi de-ajuns

ai eclipse lungi de conștiință

ți se tulbură întreaga ființă

armura rațiunii nu îți mai poate fi de folos

te ispitește noul, ești furios

ei bine, te afli într-un cerc vicios

dacă vrei să ştii cum să ieși

roagă-te să găsești armonie

în credință, în fericita întristare

în frumusețea acestei lumi în poezie.

Plânsul celor umili

Plânsul celor umili este mut

și nici văzut nu poate să fie

ceea ce se vede

este numai o față acoperită cu mâinile

cei căzuți știu că pot fi și mai tare loviți

și mai știu că pentru a privi durerea

trebuie să fii puternic

așa că ocrotesc lumea

cu aceleași mâini cu care au servit-o

și numai cu acele mâini fără chip

mâini dureros sfințite

când nu mai pot

printre degete

plâng.

Numai mirarea mea oarbă

poartă trup omenesc

altfel, cu toată spaima

am învățat să trăiesc

mai mult în tăcere

mai mult în cuvinte

mai mult sub aripa clipei

căutând cele sfinte.