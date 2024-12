POEZIE: Girel Barbu

Data: 30 Decembrie 2024

NEAM DE CER, NU DE PĂMÂNT

Neamul meu nu vrea să moară

nici atunci când e bătrân,

el nu din genuni coboară,

ci de la Dumnezeu din sân.

Pleacă el din când şi când

să mai dea prin cer o roată,

e-altă poveste, dar revine în curând

mult mai viu ca altădată.

Neamul meu doarme pe cruci,

uneori bătut în cuie,

pe biserici şi răscruci,

nu forţat, singur se suie

Să arate lumii-ntregi

că e neam din neamul sfânt

născut după cereşti legi,

neam de cer, nu de pământ.

SUNT ATÂŢI IROZI PE LUME

Vântule ce baţi subţire

pe la sfânta mănăstire,

că şi turlele se-ndoaie

crucile tot curg şiroaie,

n-ai zărit prin curtea largă

o fecioară ce aleargă

ţinând cerul strâns la sân

şi-un călugăre bătrân

căutând adăpostire

în altar de mănăstire?

Leru-i ler şi iar e ler,

ai grijă, Doamne, de cer,

sunt atâţi Irozi pe lume

care vor ca să-l sfărâme...

COLIND DE NECOLINDAT

N-a fost loc pe-acest pământ

Să Se nască Pruncul Sfânt,

Dar când fu să vină alţii,

Irozi, iudele, pilaţii,

Lumea se îngrămădiră toată

Să le facă loc îndată

Şi ieşiră lumea-n cale

Să le cânte osanale.

De Iisus când auziră

Lumea-ntreagă amuţiră

Şi-mpreună cu Irod

Au făcut timpului nod

Şi din Naştere, Prohod.

CÂND PE PĂMÂNT ESTE ATÂTA HĂRMĂLAIE

Mai am o singură

bucățică de turtă

coaptă pe plită

păstrată din îndepărtata mea

copilărie

într-un ștergar zdrențuit,

aș fi vrut s-o împart

cu cineva din cer,

mi-am făcut palmele căuș

și am strigat,

dar, Doamne,

cine să mă audă

din cer

când pe pământ este atâta

hărmălaie?