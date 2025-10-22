POEZIE: Ignatie Grecu

Data: 22 Octombrie 2025

Alese flori

La sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Alese flori cu bună mirosire

A odrăslit pământul țării noastre.

Alese flori sub zările albastre

Cu rădăcini adânc înfipte-n glie.

Alese flori bogate-n strălucire

Pe care numai Dumnezeu le știe.

Smaragde sfinte, perle și safire,

Ce-mpodobesc altarul din vecie.

Făclii aprinse din lumina sfântă

A lui Hristos Cel răstignit pe lemn.

Nădejde tare, credință și îndemn

Care pe vrăjmașii diavoli ‘i-nspăimântă.

Pe bolta slavei Catedralei noastre

Atâtea vii și luminoase astre

Vor lumina de-acum fără oprire,

Lumină din lumină, eternă strălucire.



Toate se bucură

I

Trandafirii-și pleacă fruntea când vii,

Suspină lăcrimând bucuroși în tăcere.

Veșmântul Tău fluturând îi atinge din mers.

Roua din petalele lor picură învăpăiere.

Toate se bucură să Te vadă venind,

Înaltei dimineți supuși, gingași pelerini.

Lumina Ta împodobește verdeața și pomii

Și păsările cântă peste tot în grădini.

II

Și păsările cântă peste tot în grădini.

Fructele se rotunjesc pline de dulceață.

Stejarul înalță fruntea verde la cer

Așteptând să vii în fiecare dimineață.

Norii se dau la o parte făcând loc

Venirii Tale în zori de zi pe pământ.

Deși eşti pururi cu noi în rugăciune

Ca să Te vedem Te-arăți din când în când.

III

Ca să Te vedem Te-arăți din când în când.

Nu în cutremur, tunet sau vifor înfocat

Ci în freamăt ușor cu adiere de vânt

Precum odinioară lui Ilie în munte

Te-ai arătat.

În adânc de liniștire, blândă, suavă

Pe care venind o umpli cu strălucire și slavă.

Cobori în sufletul celui îndurerat și smerit

O pace și o bucurie lăuntrică fără de sfârșit.

IV

O pace și o bucurie lăuntrică fără de sfârșit,

Viață în dar aducând.

Mângâiere, imbold și îndemn.

Totuși sufletul tresare în noi când ne amintim

De cuiele pe care Le-ai îndurat odinioară pe lemn.

Pentru noi cei smeriți, săraci și străini,

Sulița în coasta slăvită când a pătruns

Sânge a curs amestecat cu apă, Doamne,

Noi, prin Crucea Ta în Rai am ajuns!



Balada unui evlavios creștin

Cine se apropie de sat și cântă?

Se pare a fi un evlavios creștin,

Întors de la Bizanț. El ține-n mână

Un tirs cioplit dintr-un bătrân măslin.

Se-oprește la răspântii cu vechi fântâni

Și-și scaldă în apă ochii sfinți și fața

Și istovit de arșiță și prăfuit de cale

În mâini ia unda apei reci ca gheața.

De-o parte și de alta sunt grădini,

Livezi ce-i dăruiesc culori divine

Și vii bogate-n împurpurați ciorchini

Din care gustă în drumul său oricine.

El trece mai departe versuind cântări,

Lăsând în urmă case, curți răzlețe

Și câini care din când în când îl latră

Și vin la el privindu-l cu blândețe.

Ajunge-n câmp pe drumul larg și vechi,

Biserica din veac patrusprezece

Cu crucea-n vârful turlei aplecată

Până departe singură-l petrece.