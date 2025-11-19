POEZIE: Mircea Teculescu 

Data: 19 Noiembrie 2025

Din fiecare

din fiecare bloc sau casă o cărare curge,

ea șerpuie pietroasă sau lină și nevăzut ajunge

năvod ţesut cu inimi pe care-s adunaţi

îngeri în haine negre sau albe îmbrăcaţi,

cu aripi transparente ce dau lumina zilei

chiralitate firii și-mbrăţișare milei,

iar vocile li-s măști unite cu artă de un fir

catifelat, peren, cu iz de calomfir

din care zumzet crește, precum stigmat în palmă,

spre pagina cu texte care rămâne calmă

și-așteaptă ca năvodul să urce tot mai sus,

în cerul cel de-al treilea să fie-acesta pus

și nemișcat, de-acolo, să-nceapă să trimită

apocalipsa lumii, în toate deslușită.