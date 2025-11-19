Inimile martirilor bat în Catedrală Inimile martirilor bat în Catedrală, Afară este întuneric, lumea vrea răscoală... Sfinții și drepții mirați își trimit rugăciunile Sus, „Îmblânzește-le,
POEZIE: Mircea Teculescu
Din fiecare
din fiecare bloc sau casă o cărare curge,
ea șerpuie pietroasă sau lină și nevăzut ajunge
năvod ţesut cu inimi pe care-s adunaţi
îngeri în haine negre sau albe îmbrăcaţi,
cu aripi transparente ce dau lumina zilei
chiralitate firii și-mbrăţișare milei,
iar vocile li-s măști unite cu artă de un fir
catifelat, peren, cu iz de calomfir
din care zumzet crește, precum stigmat în palmă,
spre pagina cu texte care rămâne calmă
și-așteaptă ca năvodul să urce tot mai sus,
în cerul cel de-al treilea să fie-acesta pus
și nemișcat, de-acolo, să-nceapă să trimită
apocalipsa lumii, în toate deslușită.