POEZIE: Monica Pillat

Data: 04 Feb 2026

De ce?

De ce atunci când uiți de tine,

Ca să te îngrijești de altul,

Scapi de neliniște și spaimă?

De ce când ierți pe cei de-aproape,

Simți că te ierți pe tine însuți,

Recăpătându-ți libertatea?

Și ce mister ascunde darul,

Pe care-l faci, dacă te lasă

Curat ca neaua neatinsă?

Oare lumina dinăuntru,

Care-a schimbat la față ziua,

E bunătatea ca o taină?

Dacă

Strânși între-atâtea mii de zvonuri

Ce ne-mpresoară ca o ceață,

Cum ne ferim de zgomot mintea

Și cum ieșim din rătăcire?

Poate acolo unde gândul

Nu se grăbește să ajungă,

Moare pe cruce Adevărul

De care nu vorbește nimeni.

Însă mai cruntă e tăcerea

Ce ne-asurzește și ne-aruncă

În haosul vinovăției,

Din care n-am avea scăpare,

Dacă mormântul, unde falsul

A îngropat Dumnezeirea,

Nu s-ar deschide pân’ la urmă

Și Duhul, prigonit în lume,

N-ar învia pe totdeauna.

