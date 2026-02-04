Nimeni nu face drumul la cer călăuzit de-o umbră Într-o biserică veche am văzut un sfânt el nu m-a văzut pe mine i-am pictat un ochi apoi pe celălalt acum mă vede și
POEZIE: Monica Pillat
De ce?
De ce atunci când uiți de tine,
Ca să te îngrijești de altul,
Scapi de neliniște și spaimă?
De ce când ierți pe cei de-aproape,
Simți că te ierți pe tine însuți,
Recăpătându-ți libertatea?
Și ce mister ascunde darul,
Pe care-l faci, dacă te lasă
Curat ca neaua neatinsă?
Oare lumina dinăuntru,
Care-a schimbat la față ziua,
E bunătatea ca o taină?
Dacă
Strânși între-atâtea mii de zvonuri
Ce ne-mpresoară ca o ceață,
Cum ne ferim de zgomot mintea
Și cum ieșim din rătăcire?
Poate acolo unde gândul
Nu se grăbește să ajungă,
Moare pe cruce Adevărul
De care nu vorbește nimeni.
Însă mai cruntă e tăcerea
Ce ne-asurzește și ne-aruncă
În haosul vinovăției,
Din care n-am avea scăpare,
Dacă mormântul, unde falsul
A îngropat Dumnezeirea,
Nu s-ar deschide pân’ la urmă
Și Duhul, prigonit în lume,
N-ar învia pe totdeauna.