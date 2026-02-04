Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumina literară şi artistică POEZIE: Monica Pillat

POEZIE: Monica Pillat

Data: 04 Feb 2026

De ce? 
De ce atunci când uiți de tine,
Ca să te îngrijești de altul,
Scapi de neliniște și spaimă?

De ce când ierți pe cei de-aproape,
Simți că te ierți pe tine însuți,
Recăpătându-ți libertatea?

Și ce mister ascunde darul,
Pe care-l faci, dacă te lasă 
Curat ca neaua neatinsă?

Oare lumina dinăuntru, 
Care-a schimbat la față ziua,
E bunătatea ca o taină? 

Dacă 
Strânși între-atâtea mii de zvonuri 
Ce ne-mpresoară ca o ceață,
Cum ne ferim de zgomot mintea
Și cum ieșim din rătăcire?

Poate acolo unde gândul 
Nu se grăbește să ajungă,
Moare pe cruce Adevărul 
De care nu vorbește nimeni.
Însă mai cruntă e tăcerea
Ce ne-asurzește și ne-aruncă
În haosul vinovăției,
Din care n-am avea scăpare,
Dacă mormântul, unde falsul 
A îngropat Dumnezeirea,
Nu s-ar deschide pân’ la urmă
Și Duhul, prigonit în lume,
N-ar învia pe totdeauna. 
 

