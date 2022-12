POEZIE: Nicoleta Milea

Data: 14 Decembrie 2022

PÂNĂ ȘI BUCURIA CUVINTELOR E O AVENTURĂ

I

Undeva, la marginea câmpiei,

de dor, mă învelesc cu sângele zăpezilor

viscolite până-n ultimul gând…

cineva îmi scrie într-o limbă neștiută.

Sunt și nu sunt…

înhămată la nămeții însingurării,

te aștept cu lumina cuvintelor în prag,

unde mai ești, unde mai ești?

La geam îmi bate noaptea…

II

De ce mai țipi, umbră a mea,

timpul nu are buze, nu are ochi,

nu are obraji, nu are urechi,

prea liber pentru a fi numit!

Sunt și nu sunt…

într-o vizită protocolară pe mare,

ajută-mă să văd nedeslușita cale,

disperată, de dor, strâng valul

cu încăpățânare la piept și aștept…

III

Iscoditoare, trec pe lângă noi perseidele,

înaripate cu cele mai voluntare vise…

totul se împarte la doi și dinspre zori

vine lumina încercuindu-ne.

Sunt și nu sunt…

un gând vasal se arată după ploaie

printre stâncile albastre, la naștere,

carne muritoare și cunoaștere,

nimicuri ancestrale într-un popas imaginar…

IV

Eram la răscrucea-nserărilor,

când migrau pescărușii spre noi,

clepsidra lipită-n tăcere cu rouă

părea cadavrul eternității mute.

Sunt și nu sunt…

traficantul de vieți ar fi vrut să ne ardă pe rug,

nu știam că pentru felia de iubire

și întunericul e cea mai orbitoare lumină

înflorită-n clopotnița visului…

V

Vedeți, Maiestate, clipa ne dă târcoale,

rachetele spintecă cerul în două,

repatriat, după o intervenție chirurgicală,

soldatul necunoscut mă cere în căsătorie.

Sunt și nu sunt…

zăbrelele temniței mai păstrează ceva

din poemele risipite-n oglinzi cu dublu chip,

o, tu, lumină, nu mai ai nici piele,

nici oase, nici carne, plutești pe aripi de curcubeu…

VI

Nedepănate fire de viață

se încâlcesc pe un hard-disk,

trebuie să găsim un alt joc,

nu mai începem cu începutul.

Sunt și nu sunt…

cartea de pe noptieră

își recapătă forma de copac deportat,

cerul, cu iz de busuioc,

veghează la colțul casei părintești…

VII

Cuvântul meu tace privind,

gândul tău privește tăcând,

nenumite atingeri aduc înflorirea

pământului de noi frământat.

Sunt și nu sunt…

o mână prinde vântul eteric

până când lumina din noi

zidește arhetipul iubirii

îngăduindu-ne întâlnirea cu Dumnezeu…