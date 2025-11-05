POEZIE: Passionaria Stoicescu

Data: 05 Noiembrie 2025

ÎNTR-UN CER

Există cuvinte care mă dor,

nu-şi pot umple făptura...

Doar atât - le rosteşte gura

şi gol e destinul lor.

Pe dinafară dibace

îmbrăcând acel sec mincinos,

pe dinăuntru găoace

cu golul melodios...

I-auzi: „milă”, „iubire”, „pace”...

E plină viaţa de ele

ca noaptea spuzită de stele,

adică de focuri abia văzute,

pâlpâind într-un cer,

amintitor de tărâmuri pierdute,

nici nu luminează, nici nu-ncălzesc,

până pieri, până pier...

MÂINE

Mărturisesc, mă disperă oricând

unul şi acelaşi cuvânt: „Mâine”,

un fel de început de cap fără trunchi,

care există, dar nu există,

care dă de-a dreptul sau cu straniu ocol,

care e plin pe cât e de gol...

„Mâine” - zădărnicind

sau născând

adevăruri/ poveşti,

o promisiune de puşti imberb,

ticăitul neauzitului ceas,

nici substantiv, nici adverb,

în care nu ştii dacă mori sau trăieşti,

încremeneşti sau faci înc-un pas.

Gândurile cad ca-ntr-o ceaţă...

Despre „Mâine” nimeni nu ştie

nici în eter, nici pe hârtie -

sau ce ştie, n-ar vrea să spună,

cum că el e cealaltă faţă,

cea nevăzută din Lună...

„Mâine”, un fel de cifru în Braille,

fiindcă e orb cine citeşte,

fiindcă e mut cine-l pronunţă,

fiindcă e surd cine-l ascultă...

Te pipăi cu bucurie ocultă

şi nu-ţi rămâne decât în rugă

să cazi murmurând:

„Mulţumesc, Doamne,

pentru Ieri, pentru Azi!”

NOROI

În sâmbăta ploii

cu frunzele-n nuntă,

un mort se-mpământă...

Deschid fereastra spre cimitir

şi fără să-l mai audă

trei preoţi în şir,

pentru cei vii cântă,

prevenitor cântă:

„Pe Dumnezeu

nu le e dat

oamenilor a-L vedea...”

Sufăr, mă tulbur nespus,

nu din pricina celui dus,

ci a noastră

jalnici rămaşi,

câştigători păgubaşi

care nu-L vom vedea,

noi, cei plăsmuiţi după chipul

şi asemănarea Sa...

Mă dor suflet şi gând

să înţeleg în sfârşit

sub soarele obosit

milenii la rând,

de ce nu se poate

privi pe sine

şi pe de-a-ntreg

nimeni-nime:

fărâma Celui de Sus din noi

s-a înecat în noroi...

NUMAI AŞA

Din tot ce-a fost sortit să dispară,

praf să se facă,

praf să se-aleagă,

o fărâmă poate să reînvie,

să renască lumea întreagă:

Numai Sufletul să o ceară,

numai Harul s-o hăruiască,

numai Gândul s-o acordeze,

numai Iubirea s-o scrie!

Numai așa, Poezie!

SEMNUL DE ÎNTREBARE

Măruntă-i viaţa şi puţină,

şi vremea tot ne-ndeajunsă,

când vai! răspunsul e-o răspunsă

de ce-o să afli pân-la cină.

Gravidă cu-altă întrebare,

jucându-te din soartă-n soartă,

răspunsa-n nerăspuns te poartă

chiar pe cărarea aflătoare...

Exişti?! Să-ntrebi îţi e făptura

spre a se minuna de toate,

cu tot schimbatul, neschimbate,

fără răspuns să-i dea măsura.

Marele semn al tău sub soare

rămâne semnul de-ntrebare!