Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Lumina literară şi artistică POEZIE: Ștefan Scripcariu

POEZIE: Ștefan Scripcariu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Lumina literară şi artistică
Data: 05 Noiembrie 2025

AUTUMNALĂ

Se coace via sub vârtej de ploi,

miroase-a vară mustul din butoi,

ciorchini de stele scânteie-n tării

și grauri suri dau iama printre vii.

În duh de ceară galbene gutui

se coc în cuib de frunze amărui,

își cască iarna recele ei hău...

Ia-mi lutul, Doamne,

și-mi dă cerul Tău!

 

 

ÎNTRE FILE 

Cad ultimele frunze-mirări,

în toate toamna-i stăpână

când pe-ale vieții mele cărări

mă ține Domnul de mână. 

O frunză uscată mă știu,

sleit de puteri și de zile,

și-n carte vieții, târziu,

așează-Mă, Doamne, între file.

 

 

SEARĂ DE TOAMNĂ 

Cădelnițe de aur și mirare,

în cruci de zări e cerul răstignit

când bat în orice frunză

trecătoare

tăceri de jar și clopote de schit. 

Biserici de tămâie se resfiră

în galbene gutui dinspre ferești

și îngeri albi, în haine de porfiră,

desfac vechi uși din lacăte cerești. 

Deschise vămi și trepte de lumină

răzbat dinspre vecernii de mister,

când de ulei și de lumină plină

o candelă veghează într-un ungher. 

Ce ceas de taină!...

Raiuri nesfârșite,

cădelnițe de stele tămâind,

aripi de îngeri, frunze ofilite

și-un blând Iisus într-un crâmpei

de gând.

 

 

RĂSPLATĂ

Vezi mâna-ntinsă...

Un bănuț, o floare, un bun cuvânt, un zâmbet, orice-ar fi.

Există un minut de sărbătoare

când poți fi darnic

pentru-o întreagă zi. 

Și seara, dinspre zarea necuprinsă,

din cerul cu biserici de făclii,

o mână nevăzută și întinsă

te mângâie pe creștet,

și nu știi.

 

TOT AURUL DIN TEI 

Îmi plouă de deasupra

cu frunze moi de nuc,

cărările luminii

spre Tine, Doamne, duc.

Fragili și cumsecade

sunt, Doamne, pașii mei

și simt că-mi plouă-n suflet

tot aurul din tei.

 

 

AUR DE TOAMNĂ

Aur de tei

pe alei

și scrum de stea

în inima mea.

Se-aprind tăciunii

în cădelnița lunii

cum se-aprinde

și-n mine

dorul de Tine. 

 

 

SLAVĂ!

Stele mii și mii

veșnicii peste veșnicii

soare după soare...

Doamne, cât ești de mare! 

 

 

CEL CE VOI FI

Acum,

în lumina pașnică, aurie,

când frunzele miros

a copilărie,

când aurul toamnei

se cerne ușor,

de mine,

cel ce voi fi,

Doamne,

mi se face

dor.

 

 

AUR

Aerul serii

îl trag cu nesaț

și trec pe alei

cu teii la braț.

Aur de frunză

aur de stea,

ce toamnă de aur

e, Doamne,

veșnicia Ta!

