POEZIE: Ștefan Mitroi

Data: 21 Sep, 2022

TĂCERI

Dezbrac tăcerile de coajă!

Asta fac de când mă știu.

Găsesc tăceri mai mari dedesubt,

iar sub învelișul acestora,

tăceri și mai mari

ce țin ascunse sub coaja lor

tăceri mai mari decât cele dinainte.

Tăcerea de la urmă e cea mai mare

dintre toate.

Stă îngropată în tăcerile celelalte,

fiecare mai mare decât tăcerea

care o ascunde.

Una dintre ele e tăcerea mea.

Niciodată nu știu care dintre ele.

D-asta și tac atât de des

în ultimul timp,

ca să aflu!

AL NOUĂLEA CER

Mă plimb între ceruri,

trec dintr-unul în altul,

până la al nouălea,

care e ultimul.

Aș rămâne aici,

dar mă tem

că nu pot îndura

atât de multă fericire!

ÎNGERI PĂZITORI

Suntem la fel,

îmi spune îngerul păzitor,

doar că aura ta

e în jurul inimii.

DOR DE COPILĂRIE

Se scălămbăie un înger la una

dintre ferestrele cerului.

Văzându-mă că-l văd, îmi spune:

Crezi că numai ție îți este

dor de copilărie?

FLORI DE BUMBAC

Uite ce mare crescu bumbacul

zicea bunica despre fumul ce ieșea

pe coșul casei.

Punea scara și-și umplea șorțul cu el

după care îl torcea pe îndelete

cu spinarea rezemată de sobă.

Îi ieșeau câteva gheme.

Ni le arăta bucuroasă

zicând:

Vă împletesc la fiecare câte

un pulovăr.

Să fiți și voi

frumos îmbrăcați de Paști!

GATA NĂSCUȚI

Toți suntem gata născuți.

Viețile noastre, de la începutul

până la sfârșitul timpului,

stau într-o grămadă mare

din care o mână nevăzută

smulge câte una

și-i dă drumul să umble singură prin lume.



GAZDĂ

În toate casele în care intră,

Dumnezeu devine gazdă

iar cei de acolo

se transformă pe loc în musafiri.



MOARĂ DE VÂNT

Sunt întrebat ce aș vrea să fiu

într-o altă viață.

Moară de vânt, răspund,

ca să-l pot întâlni pe Don Quijote!

OCHI

Atunci când le dispare lumina

din ferestre,

casele se folosesc de ochii ceilalți

care sunt streșinile.

Dar numai pentru plâns!

TU

Când îmi lipsesc eu însumi

nici nu simt.

Însă atunci

când îmi lipsești tu

aproape că nu există lucru

care să nu mă doară!

CHEIA

M-am trezit cu mama

într-unul din visele de azi-noapte.

Ține cheia asta, mi-a zis,

și vino să-mi iei sufletul acasă.

Ce să descui cu ea? am întrebat.

Cum ce? mi-a răspuns mama

din dreptul ușii.

Cerul! Credeam c-ai înțeles!

După care a dispărut.

Am înțeles, am strigat în urma ei.

Mă gândeam însă c-ar fi mai bine

să vin eu la tine, că uite casa noastră

mai are puțin și intră toată în pământ.

Mi-e frică să mai locuiesc singur în ea!

Dimineața, când m-am ridicat din așternut,

am găsit o cheie ruginită

pe marginea patului.