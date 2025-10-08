POEZIE: Ștefan Mitroi

Data: 08 Octombrie 2025

Cu încetinitorul

Ceea ce credem că e moarte

e tot viață.

dar dată foarte încet,

din dorința de a trăi și altfel

decât pe fugă.

Atât de încet încât

ajunge să stea pe loc.

Asta e moartea, de fapt.

viață ce stă pe loc.

și stă mult, ca să ne

putem bucura de ea

pe îndelete.



Noroc

Cum s-or descurcând copacii,

fără să se urască unii pe alții?

Dar păsările, fără să-și trimită

scrisori de dragoste mincinoase?

Tot așa pietrele, ce nu se supără

niciodată pe apă că ea trece

și ele rămân.

La fel drumurile,

pe care nu le poate convinge nimeni

să se întoarcă din drum.

Ajung de fiecare dată

acolo unde trebuie să ajungă.

Ce noroc pe toate acestea

că nu sunt oameni!



Decalog

Închide cartea

Închide ușa

Închide fereastra

Închide-ți gândurile

Închide-ți sufletul

Închide gura

Închide lumina

Închide-ți tăcerile

Închide ochii

Închide mormântul.



Fărâme

Lumea în care trăim nu este întreagă,

ci doar o fărâmă din lumea care a fost

sau din cea care o să fie.

Nici noi nu suntem oameni întregi,

ci biete fărâme din oamenii de demult

sau din cei ce încă nu s-au născut,

nu se vor naște poate niciodată.

Viețile noastre sunt și ele fărâme

din alte vieți,

unele din trecut, altele din viitor.

Primim doar o fărâmă din fericirea

la care visăm, nu cu un vis întreg,

ci doar cu o fărâmă de vis.

Fărâme de iubire, de singurătate,

de suferință, de moarte și, gata,

începe eternitatea ce este tot o fărâmă.

Peste toate se aștern în devălmășie

fărâme de uitare.

Trec fărâme de timp dinspre trecut

spre viitor și invers.

Legile fizicii se trag rușinate

într-o parte.

Nu mai ascultă nimeni de ele.

Cu o viteză mai mare decât cea a luminii

se duc fărâme de lumi

cu fărâme de întâmplări

în fărâma lor de memorie

spre niciunde

pentru a se întâlni cu singurul

lucru întreg din curgerea

nemiloasă a timpului

care este nimicul!



Fereastra

Ce poate face o fereastră de tren!

Îți duce lumea departe!

Îți apropie depărtările!

Plânge în locul tău,

atunci când se crapă de ziuă

și vezi că locul din care ai plecat

a rămas în urmă,

tot mai în urmă.

Doar batista ei,

în care a împăturit câteva lacrimi,

se ține după tine.

Poate chiar cu lacrimile acelea

plânge fereastra,

în timp ce batista se lasă purtată de vânt

pe deasupra pământului.

Iar tu crezi că e cerul!



Gară

Eu, în toate vagoanele trenului.

Trenul, pe toate liniile ferate

din lume,

ca să pot fi sigur că voi ajunge acasă

deși în satul meu

nu există gară,

n-a trecut trenul pe acolo

niciodată.

Înserare

Devin timid în fața înserării.

Se întâmplă ceva

cu sufletul meu.

O mai fi oare la locul lui?

Întind mâna

să-l pipăi.

Ce vrei să faci?

îmi strigă o pasăre

ce tocmai trece pe deasupra.

Mă înroșesc brusc.

Și-mi vine

să intru de rușine

în cer.



Singurul lucru

Singurul lucru la care mă pricep

este să nu termin niciodată

ce-am început.

Pe toate le-am abandonat

exact în momentul

în care mă învățasem cu ele.

Au pățit-o, fără vreo vină a lor,

doar din cauza mea, a prostului meu

obicei de a nu duce nimic la bun sfârșit,

copilăria, tinerețea, iubirile,

ce n-au fost tocmai puține,

credința în nefericire,

care mi-a oferit nenumărate dovezi că există,

arătându-se, spre deosebire de Dumnezeu,

ori de câte ori am rugat-o

să-mi sară în ajutor.

Până și de necredința în fericire

mi-am bătut joc,

simțind câteodată nevoia să fiu fericit.

Habar n-am dacă am fost sau

n-am fost.

Nici măcar în privința vieții nu mă pot abține.

Am s-o las chiar și pe ea neterminată,

deși nu mi-a greșit cu nimic.

Dimpotrivă, a crezut, prostuța,

mai mult decât meritam în mine!



Ultimul

Aș vrea să mor

chiar acum,

dacă aș ști că

ultimul mort al lumii

sunt eu.



Zilele săptămânii

În satul meu nu a mai fost

duminică de mult.

Sâmbetele sunt tot mai rare.

Săptămâna începe

cu ziua de joi,

care e miercurea,

iar miercurea, vineri,

când e marți.

În fiecare zi sunt toate

zilele celelalte,

chiar de mai multe ori pe zi.

De aceea a și dispărut

timpul de acolo.

Ceasurile s-au oprit.

Vine doar cucul

o dată pe an

ca să dea ora exactă.

Nu-l ascultă, însă, nimeni.

Oamenii își potrivesc viețile

după veacurile

ce le trec pe la poartă

duse de mână

de morții din cimitir.