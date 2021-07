POEZIE: Victoria Milescu

Data: 07 Iul, 2021

Trezie

Ei mă ţin trează

revărsându-se pe străzi

ca boabele dintr-o cutie magică

ducându-se zi şi noapte oriîncotro

oameni de toate vârstele şi îngrijorările

mă ţin trează inimile verzi ale frunzelor

bătând în ferestrele zgribulite

şi salcia galbenă a milionarului de vizavi

şi câinele haski al vecinului

ce-mi rupe mănuşa vrând să-mi sărute mâna

şi maşina poliţiei, a smurdului

gonind cu tânărul rănit

ce se ţinea încleştat de ierburile cu sămânţă

de animalele cu copita despicată

mă ţine trează pasărea ce intră prin fereastra deschisă

şi îmi fură felia de cozonac

mă ţine trează cafeaua tare cu coniac

băută într-un restaurant cu o bătrână la masă

ce presărase coji de portocale în urmă

să găsească drumul înapoi spre casă

după al şaptelea război mondial

sunt trează

alături de cel ce bate cuie în talpa cerului

în mijlocul gheţurilor plutitoare

în fapt, lacrimile singurătăţii plecate de acasă.

Puterea obişnuinţei

M-am obişnuit cu ploile

cu fulgerele, cu furtunile

cu şfichiul viforului tău, cu arsura verii

m-am obişnuit cu durerile oaselor

cu bucuria devastatoare a izbânzii de-o zi

cu iubirea fără hotare, cu despărţirea de spaima

trecerii prin miracol

m-am obişnuit cu moartea intempestivă

venind cu zgomot ori în surdină

cu toate m-am obişnuit, Doamne

până şi cu trupul meu

dând primele semne de veşnicie

el te ştie din vremea când curgeaţi împreună

în albia aceluiaşi râu

m-am obişnuit, Doamne, cu felul tău de

a vedea lucrurile

din vina cărora sunt bună sau neiertătoare

când sunt singură, cobori în apropiere

îţi simt parfumul astral

când te îndepărtezi, mă pierd

iubesc nemăsurat, imprudent şi îmi pare

că pot fi asemenea ţie

învârt pe degete lumile posibile şi imposibile

nestatornica de mine, punându-mi câte o inimă

în fiecare punct cardinal al inimii tale

m-am obişnuit să contezi pe mine

chiar dacă mă mai răzvrătesc uneori

ca în orice poveste de dragoste...

Sunt pe picioarele mele

Negociază, târguieşte-te

nu mă da din mână uşor

nu mă scăpa din ochi, nici printre degete

ca o piatră tocită de întrebuinţare

lunecând în apa cu valuri amare

nu mă şterge din cartea

la care şi eu am trudit

mai am încă sânge -

cerneala ta preferată

mai am încă forţe şi aliaţi

de care nici tu n-ai aflat

nu mă lăsa în urma celor ce aleargă

fericiţi, despletiţi pe străzile începând

şi terminându-se în numele tău...

am dansat împreună sub flăcări din cer

în Turnul Eiffel

ne-am îmbrăţişat pe Podul Waterloo

am alergat cu tuburi de oxigen pe crestele

înzăpezite ale celui mai semeţ vis de glorie

de 2000 de ori am venit şi am plecat

de fiecare dată erai la post

m-ai ochit din prima

m-ai testat pentru grozăvii şi sublim

m-ai strivit sub tălpi, m-ai fărâmiţat

m-ai zdrobit, m-ai împrăştiat, m-ai adunat

m-ai ridicat, m-ai înălţat

nu mă lăsa fără tine, Doamne...