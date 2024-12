Copiii, colindători cu suflete curate

Bucuria copiilor în preajma marilor sărbători ortodoxe o văd cel mai bine profesorii de religie, care sunt de multe ori uimiți de creativitatea celor mici și, în același timp, pot să constate puritatea lor sufletească și emoția lor nealterată. Toate acestea transpar din desenele elevilor, din poezioarele lor sau din compunerile lor cu privire la viețile sfinților, la tradițiile religioase și cele populare de Crăciun și Anul Nou. În așteptarea Pruncului Sfânt care se naște în peștera din Betleem, elevii de la școlile gimnaziale „Geo Bogza” și nr. 7 din sectorul 1 al Capitalei, coordonați de profesorul lor de religie, Ionuț Tarău, și-au propus să ne bucure și pe noi cu ceea ce au desenat și au compus în preajma sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, a Nașterii Domnului și a Sfântului Vasile cel Mare.

NOAPTEA DE AJUN

Era noaptea de ajun,

Am plecat la colindat

Și-am mers din casă-n casă,

Dar chiar nimeni n-a deschis.

Și-am ajuns la ultima casă,

M-a poftit și mi-a zâmbit,

Chiar din prima mi-am

dat seama,

Era chiar Sfântul Nicolae,

blând, bun și blajin.

A fost singurul om bun

Care mi-a deschis

Și mi-a spus așa: să nu uiți, copilă,

Că toți sfinții sunt buni la suflet!

(Antonia Colindeață, Școala Gimnazială nr. 7)

MOȘ NICOLAE

Cine este în odaie?

Uite, e Moș Nicolae!

El aduce în ghetuțe

Daruri sau o nuielușe.

Eu un an am așteptat

Și cuminte am tot stat

Și de-aceea am primit

Tot ceea ce mi-am dorit.

(Miruna Petrescu, clasa a V-a B, Școala Gimnazială nr. 7)

VIAȚA SFÂNTULUI NICOLAE

Nădejdea mea e-n tine,

Bătrâne înțelept.

Din tatăl Teofan și mama Nona,

Episcop creștin

În oraș maritim.

Cu ochi blânzi și pași mărunți

Cu daruri tăcute,

Tu ai scos din sărăcie

Fetele de măritat.

Marea tu ai liniștit-o

Și din valuri ai salvat

Marinarii de pe mare

Și familiei i-ai dat,

Iubind neobosit.

Episcop de Myra tu ai fost,

Dioclețian te-a întemnițat,

Dar împăratul Constantin

Cu mult drag te-a eliberat,

Erecticul Arie mult te-a supărat.

Toți copiii te iubesc,

Te așteaptă an de an

Cu darul cel mai pur -

Iubirea care face miracole.

(Mihai Alexandru Staicu, clasa a V-a B, Școala Gimnazială nr. 7)