1.500 de copii au început școala cu ghiozdane și rechizite noi oferite de Episcopia Hușilor

Data: 14 Sep, 2021

Noul an școlar a început cu mai multă speranță pentru 1.500 de copii din satele Episcopiei Hușilor, care au primit din partea Episcopiei Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, ghiozdane noi, pline cu rechizite, informează Biroul de presă al eparhiei.

Programul eparhial „Un ghiozdan pentru noul an școlar” se află la a 4‑a ediție în eparhie. Programul se adresează copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și are în vedere, alături de burse, prevenirea abandonului școlar.

„Prin programul eparhial «Un ghiozdan pentru noul an școlar», derulat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, am reușit și în acest an, cu ajutorul multor oameni de bine și al prietenilor Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, din Timișoara, Alba, Turda, Cluj‑Napoca, Câmpia Turzii, București, Anglia, Germania și Franța, să pregătim 1.500 de ghiozdane complet echipate, pentru acei copii care provin din medii vulnerabile. Și pentru ei, prima zi de școală trebuie să fie o bucurie și să aibă încrederea că, prin educație, își pot face un rost frumos în viață”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

Copiii din Coroiesti, Mălușteni, Țuțcani, Docani, Stâncășeni, Orgoiești, Fundu Văii, Albești, Davidești, Deleni, Grumezoaia, Hurduci, Oltenești, Râșești, Stroiești, Puntișeni, Ursoaia, Gârceni, Delești, Coșești, Ivănești, Telejna, Șerbotești, Ghermănești, Fălciu, Boțești și Drânceni, alături de 200 de copii din Episcopia Basarabiei de Sud, au mers în prima zi de școală cu ghiozdane noi.