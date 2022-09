1.500 de ghiozdane pentru elevi din județul Vaslui

Data: 01 Sep, 2022

Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”-Huși, a demarat a 5‑a ediție a programului eparhial „Un ghiozdan pentru noul an școlar”, prin care sunt oferite ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite, familiilor care nu pot să își asigure acest lucru. Anul acesta, sunt vizați, pentru început, 1.500 de beneficiari.

Ghizodanele vor fi distribuite către copiii care au nevoie de ele la început de an școlar, în cadrul unei caravane care se va deplasa prin comunități din județul Vaslui. „Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, ne îndreptăm și anul acesta spre copiii și tinerii proveniți din familii care cu greu pot să le asigure rechizitele și cele necesare pentru revenirea în băncile școlii. Am pregătit, cu sprijinul Centrului eparhial Huși, al mai multor parohii și al prietenilor Asociației «Filantropia Ortodoxă» - Huși, ghiozdane noi, complet echipate cu rechizite. Mergem în aceste zile, în caravană, în mai multe comunități rurale, unde preoții parohi și angajații asociației au identificat cazurile cele mai vulnerabile. Suntem însoțiți și de părintele protosinghel dr. Ghelasie Păcurar, parohul Parohiei ortodoxe românești «Sfântul Apostol Andrei» din Würzburg, Germania, prieten vechi al Asociației «Filantropia Ortodoxă»-Huși, cel care, și în acest an, a pregătit 200 de ghiozdane noi, pline cu rechizite. Toate acestea sunt destinate copiilor din satele Tăcuta, Mircești, Dumasca, Protopopești și Emil Racoviță, Protopopiatul Vaslui. Mulțumim foarte mult celor care ne sprijină în acest demers și le suntem recunoscători în numele tuturor copiilor”, a menționat părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă”‑Huși.