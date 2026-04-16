Acțiuni filantropice în Arhiepiscopia Târgoviștei

Un articol de: Eduard Murariu - 16 Aprilie 2026

În Arhiepiscopia Târgoviștei, în zilele pascale s-au desfășurat mai multe activități filantropice menite să aducă bucurie și sprijin material celor aflați în nevoi. Prin implicarea parohiilor, a voluntarilor și a comunităților locale, au fost donate electrocasnice, produse igienico-sanitare și produse alimentare în valoare de peste 21.000 de lei.

În Parohia Jugureni, Protopopiatul Găești, 100 de copii au primit duminică, 12 aprilie, mai multe produse de igienă și dulciuri în valoare de peste 13.000 de lei, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Cristian Bîrlog, a profesorilor de la școala din localitate și a credincioșilor. Totodată, au fost organizate un concurs și un concert pascal.

La Parohia „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” din Târgoviște, a fost organizată o acțiune filantropică dedicată persoanelor aflate în situații vulnerabile. Beneficiarii Locuinței Maxim Protejate „Matei” din Săcuieni, aflată în subordinea DGASPC Dâmbovița, au primit, prin grija părintelui Dragoș Bădescu și a tinerilor din Comitetul parohial, o mașină de spălat, un televizor și mai multe produse igienico-sanitare. De asemenea, Asociația „Suflet pentru oameni” din Racovița a fost sprijinită cu produse igienico-sanitare și alimente de bază. Valoarea întregului ajutor a depășit suma de 8.000 de lei.

 

