Ajutoare pentru 24 de familii prahovene aflate în dificultate

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naţionale au desfăşurat joi, 11 februarie 2021, o nouă acţiune social-filantropică în cadrul căreia au venit în ajutorul a 24 de familii cu posibilităţi materiale reduse din parohiile prahovene Dumbrăveşti, Sfârleanca şi Slănic. Acestea au primit pachete conţinând produse alimentare de bază şi produse de igienă.

Prin acţiunile desfăşurate în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reuşim mai mult!”, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naţionale au venit în sprijinul mai multor familii aflate în dificultate din pricina situaţiilor sociale complexe sau a unor probleme medicale serioase. În acest sens, Dănuţ Prună, coordonatorul voluntarilor, a declarat: „În fiecare localitate vizitată am întâlnit persoane aflate în dificultate. Ceea ce mi-a atras atenția în mod deosebit este faptul că într-una dintre aceste localităţi foarte multe persoane erau bolnave de diabet, în timp ce multe altele erau lipsite de unul din membrele inferioare. Am întâlnit, de asemenea, persoane singure și familii cu mulți copii. Cu toţii ne-au întâmpinat cu lacrimi în ochi. Din ceea ce am observat până acum, preoții parohi de la sate fac adevărata asistență socială, numărul celor de care se îngrijesc aceştia fiind ridicat. De fiecare dată când mergem în sprijinul comunităților, pe acești preoți ne bazăm, ei cunoscând cel mai bine situația fiecărei familii şi problemele specifice, inclusiv eventualele calităţi şi vicii ale celor cărora le venim în ajutor”.

Părintele Romeo Bolovan de la Parohia Slănic, judeţul Prahova, a evidenţiat importanţa acestei acţiuni pentru beneficiarii ei: „Avem familii cu probleme materiale, oameni singuri, copii care au nevoie de îmbrăcăminte, de alimente și de rechizite pentru școală, iar ajutorul de astăzi a fost cu adevărat oportun pentru fiecare dintre aceştia. Toate persoanele ajutate de voluntari s-au bucurat. Am reușit să le oferim o alinare și o mică bucurie.”

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale au sprijinit în ultimul an, prin intermediul actualei campanii, aproximativ 5.000 de familii din peste 170 de localităţi ale ţării. Valoarea ajutoarelor, constând în diverse categorii de produse, a depăşit până în prezent suma de 427.000 de lei.