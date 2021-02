Ajutor pentru 24 de familii cu posibilități materiale reduse

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Națio­nale au desfășurat sâmbătă, 6 februarie 2021, o nouă acțiune social-filantropică prin care au venit în sprijinul a 24 de familii cu posibilități materiale reduse din localitățile prahovene Melicești și Pietriceaua. Ajutorul acordat a constat în pachete cu produse alimentare de bază.

Prin acțiunile filantropice desfășurate în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale ajută familii cu mulți copii, care se confruntă cu probleme financiare sau de sănătate, bătrâni singuri sau alte cazuri sociale complexe. „Când ajungem în aceste sate, găsim oameni bucuroși, resemnați, care consideră că nu au probleme, cu toate că au o situație dificilă. Ei trăiesc în natură, în comuniune cu Dumnezeu, merg des la biserică și pun preț pe ce este mai important de fapt pentru noi toți, pe suflet, pe lucrarea duhovnicească. De aceea trec mult mai ușor peste toate aceste probleme. Am adus o fărâmă de speranță, am transmis un mesaj de încurajare. Totodată, le-am întărit convingerea că Biserica are un rol determinant în viața lor, îi poartă în rugăciune, dar și în sfera aceasta social-filantropică. Prin aceste daruri îi ajutăm să treacă cu bine măcar peste o mică perioadă”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Toate familiile aflate în dificultate sunt identificate de preoții parohi din localitate. `Orice dar este binevenit pentru parohia noastră. Sunt oameni care au nevoie de ajutor, oameni simpli și totodată cu dragoste față de biserică și față de Dumnezeu. Localnicii de aici au trecut cu bine de această perioadă a pandemiei. Au respectat toate regulile impuse de autorități. Și-au păstrat credința și s-au rugat în casele lor când nu a fost permis accesul în biserică. Cu cât te jertfești și cu cât te dedici mai mult, dragostea ta față de Dumnezeu se revarsă și asupra oamenilor în aceeași măsură”, a spus preotul Ionuț Eugen Șerban de la Parohia Melicești, județul Prahova.

Din luna februarie a anului trecut și până în prezent, prin campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” au fost sprijinite 4.888 de familii, ajutorul oferit ridicându-se la valoarea totală de 425.000 de lei.