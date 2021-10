Atelier pentru sănătate și acțiune social filantropică în Capitală

Asociația Diaconia, filiala sector 3, desfășoară pe parcursul acestei luni proiectul „Educație pentru sănătate în comunitate”, finanțat de Primăria sectorului 3 al municipiului București. Acesta constă în organizarea a zece ateliere la care participă un total de 250 de persoane, provenite din medii defavorizate. Marți, 5 octombrie, la sediul Protoieriei Sector 3 Capitală a avut loc primul atelier.

În cadrul atelierelor derulate pe parcursul proiectului, doi medici specialiști le vorbesc beneficiarilor pe mai multe teme legate de întreținerea sănătății, oferind informații și sfaturi despre îngrijire și despre prevenția diferitelor afecțiuni. La fiecare din cele zece ateliere participă 25 de persoane care primesc, la finalul sesiunii, pachete cu produse sanitare și de igienă.

Părintele protoiereu Florin Nectarie Busuioc, președintele Asociației Diaconia, filiala sector 3, a oferit mai multe informații despre motivul și scopul proiectului desfășurat în prezent: „Protoieria noastră desfășoară anual mai multe proiecte care vizează, în special, categoriile sociale defavorizate. În cazul de față este vorba despre un proiect intitulat «Educație pentru sănătate în comunitate». După cum bine știm, Biserica este spațiu al dobândirii sănătății, atât sufletești, cât și trupești, iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre ea că este și spital. Așadar, am reușit să obținem în acest an pentru proiectul nostru o finanțare de 60.000 de lei din partea Primăriei sectorului 3. Sunt 250 de beneficiari care participă la zece ateliere organizate de doi medici specialiști, un generalist și un stomatolog, care le vor oferi acestora mai multe informații care țin de educația pentru sănătate. Ne‑am gândit că, mai ales în acest context al pandemiei, este bine ca Biserica să vină în sprijinul sănătății enoriașilor ei. Dat fiind faptul că enoriașii noștri sunt și cetățeni ai sectorului 3, am considerat că este firesc să avem ca partener și primăria acestui sector. Oamenii se bucură atunci când găsesc sprijin în Biserică pentru problemele lor, întrucât realizează că Biserica nu este doar un spațiu fizic, ci este și un spațiu al dragostei și al grijii reciproce. Acest proiect se înscrie, bineînțeles, în seria de inițiative propuse și desfășurate prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”.

La finalul fiecărui atelier, toți cei 25 de beneficiari primesc, din partea organizatorului, cu sprijinul Primăriei sectorului 3, un pachet cu produse igienico‑sanitare în valoare de 200 de lei. Aceștia, dar și alte persoane aflate în situații de risc, sunt sprijiniți și prin intermediul celorlalte proiecte desfășurate în protoierie.