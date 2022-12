Caravana „Dar de Crăciun” a Episcopiei Hușilor a pornit spre casele copiilor

Data: 08 Decembrie 2022

Ziua Sfântului Ierarh Nicolae a dat startul întâlnirii copiilor cu Caravana „Dar de Crăciun” a Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși. Timp de aproximativ două săptămâni, Caravana „Dar de Crăciun” va străbate cele mai puțin umblate drumuri din satele și cătunele Episcopiei Hușilor, poposind la casele micuților, vestind Nașterea Domnului și aducând multă bucurie și speranță.

Programul „Dar de Crăciun” al Episcopiei Hușilor a devenit un simbol al bucuriei sărbătorilor de iarnă pentru sute de familii aflate în dificultate. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, chiriarhul locului, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi - președintele asociației, a pornit spre casele și inimile celor mai greu încercați copii pentru a duce crâmpeie din bucuria și căldura de care au cea mai mare nevoie în preajma sărbătorilor.

„Am pregătit toate cele necesare - geci, ghete, bluzițe, pachete cu dulciuri, produse pentru bebeluși - și am pornit către copiii care îl așteaptă pe Moș Crăciun. Am ajuns, în această primă zi, în satele Hoceni, Oțeleni, Barboși, Vutcani, Peicani, Giurcani și Fălciu.

După cum știm cu toții, o tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă împodobirea bradului de Crăciun.

În edițiile trecute am observat că bradul lipsea din casele mici, de chirpici, dar primitoare, ale familiilor vizitate.

Dorința noastră a fost de a dărui bucuria împodobirii bradului de Crăciun și iată că am reușit. Am poposit în căsuța unei mame singure și a fiicei sale de 13 ani. Am fost martori la fericirea cea mai pură a acestui copil, atunci când a ornat bradul. Globurile, beteala, ghirlandele au umplut golul din mica și singura încăpere în care ea și mama ei trăiau”, a mărturisit părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi.

În sunetul colindelor, „ajutoarele” lui Moș Crăciun au mers direct la casele copiilor identificați de preoții parohi, dăruindu‑le haine de iarnă, ghetuțe noi, lenjerie de corp, căciuli și mănuși, dulciuri și multă bucurie.

Seara s‑a încheiat la Centrul de zi „Sfântul Nicolae” din Fălciu al asociației, unde copiii au pregătit o scenetă dedicată sfântului ocrotitor, urmată de colinde și cântece patriotice.

Campania „Dar de Crăciun” reunește două componente care au devenit tradiție. Prima dintre acestea este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele izolate ale județului Vaslui și merge direct la familiile numeroase, la copiii lăsați singuri și la vârstnicii aplecați de bătrânețe, cu darurile cele mai necesare.

A doua este „Scrisoare către Moș Crăciun” și se adresează copiilor din cadrul centrelor de zi ale asociației, precum și celor din familiile greu încercate, din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor, identificați de preoții parohi, care și‑au pus speranțele și dorințele într‑o scrisoare către Moșul.

O mie de copii vor primi, în seara zilei de 19 decembrie 2022, în curtea Catedralei Episcopale din Huși, răspuns la scrisorile transmise.

Cine dorește să se alăture demersului poate contribui cu o sumă depusă în conturile următoare:

Lei: RO43RNCB0261160373430001‑ deschis la Banca BCR, filiala Huși.

Euro: RO59RNCB0261160373430004; SWIFT: RNCB RO BU;

Revolut: 0757 938 531 revolut.me/afilantropiahusi

Persoană de contact:

Pr. Vladimir Beregoi,

Tel.: 0746.894.280