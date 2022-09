Copii din medii defavorizate sprijiniți de Arhiepiscopia Bucureștilor

Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a venit, la început de an școlar, în sprijinul copiilor ce provin din medii defavorizate, care beneficiază de serviciile centrelor de zi ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Pe parcursul zilei de luni, 12 septembrie, 78 de beneficiari a trei centre aparținând DGASPC Sector 5 au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite.

Darurile pentru cei mici au fost achiziționate cu sprijinul Fundației „Bucuria Ajutorului”. Părintele consilier eparhial Ionuț Tutea a oferit darurile beneficiarilor a trei centre ce funcționează în cadrul unor instituții de învățământ bucureștene: Centrul de zi „George Călinescu” de la Școala Gimnazială Nr. 148; Centrul de zi „Sfânta Ana” al Școlii Generale Nr. 127; Centrul de zi „Mihail Sadoveanu” din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 134.

Vorbind despre rolul acestor acțiuni de ajutorare desfășurate la nivel eparhial, părintele Ionuț Tutea ne‑a spus: „Astăzi, Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în buna colaborare cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București, a inițiat, cu sprijinul Fundației «Bucuria Ajutorului», un demers social în sprijinul copiilor defavorizați, asistați în centrele de zi ale DGASPC Sector 5. 78 de copii au primit ghiozdane complet echipate cu tot ceea ce este nevoie pentru un bun început în noul an școlar. Cred că bucuria pe care am văzut‑o pe chipurile lor a fost suficientă pentru a înțelege că astfel de acțiuni trebuie continuate și cu alte ocazii, fiindcă acești copii au cu adevărat nevoie de sprijinul nostru, au nevoie să știe că Biserica este în permanență alături de ei și de familiile lor pentru a trece mai ușor peste greutățile de zi cu zi. Întreaga campanie de sprijin, la început de an școlar, al copiilor proveniți din medii defavorizate este încă în desfășurare. La nivelul întregii eparhii, numeroase parohii și protoierii s‑au implicat în astfel de acțiuni. Datele vor fi centralizate la finalul campaniei și cred că spre sfârșitul acestei luni vom ști exact câți copii s‑au putut bucura de astfel de ajutoare”.

Prezent la cele trei acțiuni a fost și părintele Lucian Stoica, preot de caritate în cadrul DGASPC Sector 5, care oferă asistență religioasă beneficiarilor serviciilor acestei instituții. Centrele de zi au ca misiune prevenirea abandonului familial și a instituționalizării copiilor prin asigurarea unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și orientare școlară și profesională celor mici, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare a părinților sau a reprezentanților legali ai acestora.