Daruri pentru copiii Școlii Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti

Parohia Zlătari, cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian”, Protopopiatul Sector 3 Capitală, a oferit luni, 5 decembrie, în ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cadouri pentru copiii Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Nicolae” din Bucureşti.

Pentru al patrulea an consecutiv, prin purtarea de grijă a părintelui Nicolae Dascălu, parohul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului”‑Zlătari, a preoţilor slujitori de la această parohie, precum şi prin dărnicia mai multor persoane din Comitetul parohial sau a celor care participă cu regularitate la slujbele de la biserica Sfântului Ciprian de pe Calea Victoriei, peste 100 de copii cu nevoi speciale de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul Nicolae” au primit daruri ce au constat în: rechizite (acuarele, creioane cerate, creioane colorate, coli colorate, cartoane colorate, lipici, hârtie creponată, plastilină etc.), jocuri educative (puzzle, cuburi, mingi, jetoane), dulciuri și decorațiuni de Crăciun. „Ne bucurăm de vizita preoţilor de la Parohia Zlătari, a celor trei consilieri şi a asistentului social, deoarece pentru al patrulea an consecutiv, prin acest parteneriat dintre Biserica Zlătari şi Şcoala «Sfântul Nicolae», aflat sub semnul «Daruri de Sfântul Nicolae», aducem multă bucurie în sufletele copiilor de aici. Le mulţumim, aşadar, pentru cadouri, pentru faptul că se gândesc la noi şi pentru că aceste daruri aduc satisfacţie sufletească elevilor din această şcoală”, ne‑a declarat Mariana Meran, directoarea şcolii gimnaziale speciale „Sfântul Nicolae” din Capitală.

Dacă în anii trecuţi ideea parteneriatului „Daruri de Sfântul Nicolae” a fost ca fiecare copil să primească un cadou individual, anul acesta, accentul a căzut pe dezvoltarea competenţelor colective. „Anul acesta a existat o altă cheie a parteneriatului «Daruri de Sfântul Nicolae», şi anume, copiii, chiar dacă sunt cu dizabilităţi mintale, dizabilităţi asociate sau severe, să reuşească să‑şi dezvolte în special competenţele de a dărui, de a fi uniţi, de a fi o echipă. Aşadar, proiectul de anul acesta s‑a dezvoltat în direcţia aceasta a colaborării şi comuniunii. De aceea, preoţii şi voluntarii de la Parohia Zlătari au pregătit pachete cu rechizite, jocuri, decoraţiuni de Crăciun şi dulciuri, astfel încât fiecare clasă a primit aceste obiecte, iar copiii le‑au folosit şi au avut bucuria de a le descoperi împreună”, a subliniat Mădălina Constantin, profesor psihopedagog.