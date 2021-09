Daruri pentru elevi din familii defavorizate la început de an şcolar

Protoieria Sector 6 Capitală a oferit marţi, 7 septembrie, la început de an şcolar, aproape 1.400 de ghiozdane complet echipate pentru elevii provenind din medii defavorizate, aflaţi pe raza sectorului. Acţiunea a avut loc, conform tradiţiei, la Mănăstirea Chiajna-Giuleşti şi s‑a desfăşurat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului - Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 6 şi Primăria Sectorului 6 al Capitalei.

1.370 de ghiozdane au fost oferite cu această ocazie elevilor nevoiaşi din 34 de unităţi şcolare. Ca în fiecare an, aceştia au fost selectaţi cu ajutorul instituţiilor partenere. Datorită contextului pandemic actual, la fel ca în anul 2020, prezenţa elevilor a fost suplinită de cea a profesorilor de religie şi a administratorilor şcolilor de pe teritoriul sectorului 6, care au ridicat darurile, în baza unui tabel nominal, acestea urmând să fie oferite copiilor la începutul anului şcolar. Acţiunea a fost precedată de săvârşirea unei slujbe de Te Deum în incinta aşezământului monahal.

Părintele protoiereu Costel Burlacu a vorbit despre evenimentul de la Mănăstirea Chiajna, devenit deja o tradiţie, mulţumind cu această ocazie tuturor celor implicaţi în realizarea lui: „Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru al optulea an consecutiv am reuşit să oferim elevilor ghiozdane. Dacă în primul an, în 2014, am început cu 50 de ghiozdane, existând deci 50 de beneficiari, anul acesta am ajuns la 1.370. Acest număr a fost stabilit prin buna colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6 şi cu DGASPC Sector 6. Beneficiari ai acestor ghiozdane sunt elevi care provin din familii defavorizate, aflaţi în situaţii materiale precare. Dorim să mulţumim preoţilor din Protoieria Sector 6 Capitală, care s‑au implicat în finanţarea acestui proiect, dar şi partenerilor noştri, care au delegat administratorul şi profesorul de religie din fiecare şcoală, prin intermediul cărora darurile vor ajunge la elevii care au nevoie de ele”.

Directorul general al DGASPC Sector 6, Gabriela Schmutzer, a adăugat: „Acţiunea de astăzi face parte dintr‑un lung şir de colaborări realizate de‑a lungul anilor cu Protoieria Sector 6. Este menită să vină în sprijinul copiilor proveniţi din familii cu posibilităţi reduse, aflaţi în situaţie de risc, motiv pentru care instituţia noastră s‑a implicat întotdeauna în ajutorarea acestora la început de an şcolar. Este o reală bucurie pentru noi ca, împreună cu preoţii din această protoierie, să fim alături de persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor”.

„Evenimentul de astăzi este rezultatul unui parteneriat între Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6, instituţiile de învăţământ din acest sector şi această protoierie. Încercăm să îi ajutăm, pe cât posibil, pe copiii aflaţi în situaţii dificile. Primul astfel de eveniment, de acum opt ani, a fost unul de mică anvergură, dar iată că acum, prin bunăvoinţa parohiilor, am putut sprijini aproape 1.400 de copii”, a afirmat şi Daniela Bădescu, inspectorul şcolar coordonator al sectorului 6 al Capitalei.

Prezent la eveniment a fost şi Alexandru Gâdiuţă, viceprimar al sectorului 6, care a şi‑a exprimat dorinţa continuării, pe viitor, a unei colaborări mai strânse cu Protoieria Sector 6 Capitală în domeniul social.