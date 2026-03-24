Daruri pentru mame și nou-născuți din partea Arhiepiscopiei Sibiului

Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului, în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu și trei unități de învățământ din Sibiu, a oferit luni, 23 martie, produse de îngrijire a nou-născuţilor şi îmbrăcăminte în Maternitatea din Sibiu.

Activitatea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, cu scopul de a sprijini mamele internate în Maternitatea din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Pe lângă produsele esențiale pentru îngrijirea nou-născuților, reprezentanţii eparhiali au oferit și sprijin informațional într-o perioadă importantă de adaptare pentru familii, informează Mitropolia Ardealului.

Arhiepiscopia Sibiului a fost reprezentantă la activitate de doamna Gabriela Răduleț, consilierul social eparhial, alături de inspectorii eparhiali pr. Adrian Roman și Marius Tălmațchi, iar cele trei unităţi de învăţământ din Sibiu partenere au fost Liceul de Industrie Alimentară „Terezianum”, Colegiul Economic „George Barițiu” și Liceul Teoretic „Avram Iancu”. Au fost oferite mamelor pachete care conțin produse de bază pentru îngrijirea nou-născuților, precum articole de igienă, dar și îmbrăcăminte pentru cei mici, cu scopul de a susține nevoile imediate și de a facilita accesul la resurse utile în perioada postnatală.

„Activitatea s-a desfășurat cu respectarea principiilor de confidențialitate, demnitate și non-discriminare, fiind centrată pe nevoile individuale ale beneficiarilor. Ne propunem să contribuim la asigurarea unui cadru de sprijin adecvat pentru mame în această perioadă de tranziție, prin intervenții care îmbină sprijinul material cu cel emoțional și informațional. Este important ca fiecare persoană să aibă acces la resurse și să fie susținută într-un mod care îi respectă demnitatea și autonomia”, a declarat Gabriela Răduleț.

Colaborare între instituţii

Cadrele didactice și elevii din cele trei unități de învățământ sibine au sprijinit activitatea, iar acest parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu evidențiază încă o dată importanța colaborării între instituțiile sociale, educaționale și comunitate în dezvoltarea unor inițiative de sprijin eficiente, au menţionat organizatorii activităţii.

„În contextul actual, intervențiile care combină sprijinul material cu cel psihosocial contribuie la creșterea siguranței și a stării de bine a familiilor. Astfel de inițiative pot avea un rol preventiv, facilitând accesul la resurse și reducând riscurile asociate situațiilor de vulnerabilitate”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei Sibiului.

Activitatea din maternitatea sibiană face parte din programele de sprijin comunitar derulate de Arhiepiscopia Sibiului, care vizează susținerea persoanelor aflate în situații de nevoie, prin intervenții responsabile, etice și adaptate contextului social actual.