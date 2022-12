Daruri pentru persoane nevoiașe oferite de Protoieria Sector 3 Capitală

Protoieria Sector 3 Capitală a desfășurat marți, 20 decembrie 2022, o acțiune social‑filantropică în cadrul căreia a oferit pachete cu alimente pentru masa de Crăciun pentru 200 de familii defavorizate, aflate în evidența Biroului de asistență socială al protoieriei. Înainte de oferirea darurilor, copiii de la Centrul de zi „Sfânta Sofia” din Capitală au susținut un scurt concert de colinde, spre încântarea celor prezenți. La rândul lor, cei mici au primit daruri din partea instituției.

Părintele protopop Florin Busuioc a împărțit celor prezenți darurile, cu ajutorul celorlalți ostenitori din cadrul protoieriei. Produsele au fost achiziționate prin implicarea tuturor parohiilor din Protopopiatul Sector 3 Capitală. „Am trăit un sentiment de bucurie deplină fiindcă, în primul rând, am reușit să îi văd sănătoși pe toți asistații noștri. Au reușit să treacă cu bine de perioada pandemiei și m‑am bucurat că nu a rămas în sala noastră de conferințe nici un loc liber. Am putut relua această activitate în forma tradițională, în felul în care i‑am obișnuit pe oameni. Pe lângă darurile cuvenite pentru masa de Crăciun, am reușit să le oferim și colindele mult așteptate. Acești oameni nu au posibilitatea de a primi colindători, ei fiind de fapt cei care ne colindă pe noi, cerându‑ne daruri, și nimic nu este mai înălțător decât a fi dăruitor împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi am făcut și noi un exercițiu de deschidere a inimii și ne‑am bucurat cu toții că ne‑am văzut unii altora chipurile. După cei doi ani de pandemie, am putut să ne privim și să ne zâmbim unii altora. Toți au fost recunoscători și bucuroși pentru că această întâlnire a actualizat prezența Mântuitorului Hristos între noi. Am oferit toate aceste daruri prin contribuția tuturor parohiilor din cadrul protoieriei și îi mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că ne‑a acordat binecuvântarea de a purta de grijă acestor oameni care, mai mult ca niciodată, au nevoie de noi”, ne‑a spus părintele protoiereu Florin Busuioc.