Ziarul Lumina Filantropie Daruri pentru persoanele private de libertate de la Penitenciarul Iași

Daruri pentru persoanele private de libertate de la Penitenciarul Iași

Un articol de: Iasmina Naiță - 08 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat marți, 7 aprilie, persoanele private de libertate din Penitenciarul de Maximă Siguranță din Iași, oferindu‑le pachete pascale, binecuvântare și cuvinte de încurajare. Vizita s‑a desfășurat în cadrul campaniei „Cu inima deschisă pentru cei închiși”, inițiată de platforma Fiideajutor.ro.

Alături de Părintele Mitropolit Teofan, la această acțiune au participat părintele protopop Florin Aurel Călugăru, de la Protopopiatul Iași 1, și părintele Răzvan‑Petru Aonofriesei‑Puiu, inspector eparhial în cadrul Biroului pentru asistență religioasă în unități bugetare, alături de echipa Fiideajutor.ro, condusă de părintele director Cosmin Brînză. Acțiunea a adus împreună solidaritatea comunității și grija Bisericii pentru cei aflați în închisoare. Prin donațiile oferite în perioada Postului Mare, completate de sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor, au fost pregătite și distribuite pachete pentru toate cele 680 de persoane private de libertate din penitenciar.

La începutul întâlnirii, ierarhul a adresat un cuvânt angajaților instituției, subliniind importanța credinței în Dumnezeu, a familiei și a responsabilității față de muncă, cei trei piloni ce dau stabilitate vieții. Ulterior, a parcurs secțiile de detenție, oferind fiecărui deținut, alături de daruri, și un cuvânt personal de mângâiere.

„Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan a adus o lumină neașteptată și o profundă alinare spirituală în rândul celor privați de libertate, reamintindu‑le că nu sunt uitați înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor”, a declarat pr. Cristian Șurpănelu, capelan al penitenciarului.

Campania „Cu inima deschisă pentru cei închiși” a mobilizat sute de donatori care au ales să ofere un gest concret de bunătate într‑un context adesea marcat de indiferență. Aproape jumătate dintre persoanele aflate în detenție nu sunt vizitate de nimeni, iar, pentru acestea, un pachet de Paște devine, dincolo de un dar material, un semn de apropiere, de iertare și de recunoaștere a demnității lor umane.

„Le mulțumim din suflet tuturor celor care și‑au deschis inima și au ales să dăruiască celor pe care societatea, de multe ori, îi vede doar prin prisma greșelilor lor. Au arătat că mila și dragostea trec dincolo de ziduri și că fiecare om rămâne chemat la îndreptare și la un nou început”, a transmis pr. Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro.

„În temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 36) a devenit, și în acest an, fundamentul unei inițiative care transformă compasiunea în faptă. Și reprezentanții penitenciarului au subliniat caracterul profund al acestei acțiuni, evidențiind colaborarea dintre instituție și Biserică drept un model de susținere a procesului de reintegrare socială. Activitatea a implicat atât personalul sectorului de reintegrare, cât și angajați din alte departamente, într‑un efort comun de a aduce lumină și speranță în viața celor aflați în detenție.

Fiideajutor.ro este platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, punctul de întâlnire pentru toți cei care doresc să ofere din resursele, timpul și expertiza lor în sprijinul aproapelui, o punte între cei care au nevoie și cei care pot dărui ajutor.

 

