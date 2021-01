Daruri pentru profesorii pensionari oferite de Episcopia de Bălți

Miercuri, 13 ianuarie, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, însoţit de părintele vicar administrativ Valeriu Cernei, părintele Dorian Revenco, preot misionar, și doamna Lucia Cernei, preşedintele Societăţii Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălţi, a făcut o vizită la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, informează Biroul de presă al eparhiei. Aceștia au dus o serie de daruri profesorilor pensionari ai instituţiei de învăţământ superior oferite de Asociaţia Investitorilor din România (AIR) în Republica Moldova.

„Suntem bucuroşi că am reuşit să revenim la dumneavoastră cu aceste mici daruri. În acest fel am dorit să spunem şi noi mulţumesc tuturor profesorilor pentru jertfa lor de a fi la catedră şi de a transmite lumină tinerei generaţii”, a transmis Preasfinția Sa. Totodată i-a felicitat pe profesori şi pe studenţi cu ocazia începutului noului an calendaristic şi le-a urat tuturor sănătate, pace şi bucurii, iar studenţilor succes la învăţătură.

Doamna conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim-prorectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” pentru activitatea didactică, a mulţumit pentru daruri şi între altele a menţionat: „Universitatea vine cu un mesaj de gratitudine pentru Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, care în contextul sărbătorilor creștine de iarnă a venit cu emoții frumoase, cuvinte alese și daruri pentru 10 angajați ai instituției noastre. Darurile vor fi transmise celor care sincer se vor bucura de ele. Mulţumim Asociaţiei Investitorilor din România în Republica Moldova pentru aceste daruri. Cu certitudine, bunătatea ne înnobilează pe toți: și pe cei care donează, şi pe cei care împart darurile, și pe cei care cu multă bucurie și mulțumire primesc aceste daruri. Tuturor multă sănătate”.

Pentru anul de învăţământ 2020-2021, Episcopia de Bălţi mai acordă pentru studenţii de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi patru burse „Mitropolit Visarion Puiu” în valoare de 850 de lei.