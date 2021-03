Fapte ale milei creștine în Parohia Timișoara-Iosefin

În urmă cu câteva zile am adus la cunoștința parohienilor noștri situația specială a unei mame care, părăsită de soț, își crește singură cei șapte copii. Parohia Timișoa­ra-Iosefin și fundația noastră parohială s-au alăturat eforturilor unor oameni de suflet și, pentru a facilita acestei familii amenajarea unei locuințe, am donat suma de 15.000 de lei, necesară cumpărării terenului pe care a fost amplasat un container-locuință. Pentru asigurarea altor lucrări de amenajare și dotare, la sfârșitul săptămânii trecute, conducerea Fundației „Preot Ioan Olariu” a mai aprobat acestei familii suma de 3.000 de lei.

Tot la sfârșitul săptămânii trecute, fundația și parohia au primit solicitarea Spitalului „Casa Austria” de a veni în ajutorul pacienților internați acolo, care au nevoie urgentă de anumite componente medicale și obiecte pentru igiena personală. Ca și altădată, am intervenit rapid și am rezolvat solicitarea adresată, chiar în prima zi a Postului Sfintelor Paști.

Ceea ce constatăm este faptul că în ultimul timp solicitările de ajutor primite din partea unor persoane sau instituții medicale ori social-filantropice s-au înmulțit. De aceea, implicarea cât mai multor credin­cioși și oameni de bine în susținerea activităților social-caritative este binevenită, mai ales în această perioadă de pregătire prin post și rugăciune pentru a întâmpina cu vrednicie sărbătoarea Învierii Domnului. Dragostea, mila și ajutorul nostru pentru cei săraci ori suferinzi sunt răsplătite de Domnul nostru Iisus Hristos, Care spune: „Veniți, bine­cuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii”.