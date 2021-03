Milostenie la spitale din Timiș în prima săptămână a Postului Mare

Data: 24 Mar, 2021

În prima săptămână din Postul Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a mers în mijlocul semenilor aflați în suferință, internați la spitalele de psihiatrie de la Jebel și Gătaia, județul Timiș.

Purtarea de grijă a Înaltprea­sfinției Sale față de personalul medical și mai ales față de pacienții din ambele unități medicale se manifestă atât prin atenția deosebită acordată vieții lor duhovni­cești, cât și prin suplimentarea cantită­ților de alimente și de alte produse necesare în aceste așezăminte.

În ziua a patra din Postul Paș­tilor, ie­rarhul a mers cu gând de rugăciune și de mijlocire către Bunul Dumnezeu pentru însănăto­șirea semenilor din cele două spitale, dar și cu 7,72 tone de alimente, legume și fructe, pentru ca hrana lor cotidiană să fie un plus de bucurie, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Cu acest prilej, directorul medical al Spitalului de Psihiatrie Jebel, dr. Geanina Trâmbaci, spunea: „Nu am suficiente cuvinte de mulțumire și de apreciere pentru ajutorul primit din partea Bisericii și în special a Părintelui Mitropolit Ioan, fără de care mai ales în ultimul an ne-ar fi fost foarte greu. Alimentele și fructele primite ne sunt de mare folos și ne ajută să diversificăm meniul pacienților. Încă o dată suntem recunoscători Înaltpreasfinției Sale și Centrului eparhial în numele pacien­ților”.