Noi activități social‑filantropice în Arhiepiscopia Târgoviștei

Cu prilejul Zilei mondiale a sindromului Down, luni, 21 martie 2022, beneficiarii Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom Down „Sfânta Maria”, împreună cu copiii de la Hera Kids afterschool din municipiul Târgoviște, au primit daruri constând în dulciuri, în semn de apreciere și de încurajare. Acestea au fost oferite, prin intermediul Sectorului social‑filantropic al eparhiei, de părintele consilier Cristian Oancea. În cadrul Centrului de zi „Sfânta Maria” desfășoară activități extrașcolare 10 copii cu sindrom Down, însă la evenimentul desfășurat la Hera Kids afterschool au luat parte și copiii din cadrul acestei instituții.

De asemenea, Azilul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din localitatea Bălteni, județul Dâmbovița, a primit miercuri, 23 martie, produse igienico‑sanitare și alimente, ca dar din partea parohiilor Bălteni, Bâldana, Boteni, Brezoaia, Corbii Mari și Lungulețu 2, se arată pe site‑ul eparhiei.